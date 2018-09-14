期交所等7家金融周邊機構連續4年攜手送愛、突破1億1千萬元、嘉惠全臺22個縣市

臺灣期貨交易所今日 (9/14) 舉辦 107 年度「金融有愛－食 ( 實 ) 物銀行」聯合捐贈儀式，由金管會副主委張傳章、 證期局主任秘書簡宏明及期貨公會理事長糜以雍親臨見證。 捐贈單位由期交所總經理黃炳鈞、證交所副總經理林長慶、 集保結算所主任秘書景廣俐、合庫金控總經理黃伯川、 華南金控董事長吳當傑、臺灣中小企銀董事長黃博怡、 總經理施建安及聯徵中心董事長郭建中等代表出席， 並由各縣市政府社會局處代表受贈。

期交所自 104 年起響應金管會號召，邀集周邊金融機構參與「 金融有愛－食 ( 實 ) 物銀行」聯合捐贈活動， 共同幫助偏鄉地區經濟貧困、遭逢急難之弱勢家庭渡過生活困境。 過去 3 年來累計捐贈物資金額達新臺幣 8 千 100 萬元，幫助 11 萬 多個家庭、 41 萬多人次， 受助家庭多數是不符合政府的福利照顧資格， 但實質上卻是生活困難極需幫助的邊緣戶。今年期交所等 7 家金融周 邊機構再次投入新臺幣 3,000 萬元，累計捐贈金額已突破 1 億 1 千萬元。

金管會副主委張傳章表示，臺灣目前人口數為 2,357 萬人， 低收入及中低收入戶約有 63 萬人， 另還有無法領取政府相關低收入及中低收入補助，屬於「近貧」 的社福邊緣戶，在豐衣足食的寶島臺灣， 確實仍有部分家庭連基本生活物資都有困難，亟需大眾發揮愛心、 給予支援與關懷。期交所與金融周邊機構共同辦理「金融有愛－食 ( 實 ) 物銀行」協助補足政府的缺口， 讓不具政府福利補助資格之近貧戶，獲得社會扶助， 幫助其渡過困境，找回重新出發的力量。 此結合社會資本與愛心之公益平台， 讓社會感受到金融業關懷的暖流，共創更和諧美好的臺灣， 金管會對這項善舉深表支持及肯定。 當全球都相當重視企業社會責任議題，臺灣也在今年 6 月三讀通過增 訂公司法第一條第二項，「公司經營業務， 應遵守法令及商業倫理規範，得採行增進公共利益之行為， 以善盡其社會責任」，這項企業社會責任條款，與國際潮流接軌， 多年前即發起食 ( 實 ) 物銀行捐助活動，更證明在座的各捐助機構， 具有前瞻性視野，關注社會議題，發揮影響力，創造社會價值， 為台灣安定盡一份心力，發揮「取之於社會，用之於社會」 的大愛精神。

期交所總經理黃炳鈞表示，這 3 年來在各縣市政府社會局處的訪談過 程中，注意到台灣正面臨少子化及人口老化， 弱勢幼童與獨居老人亟需照顧的社會問題， 但限於政府財政資源有限，因此，今年度的食 ( 實 ) 物銀行延續去年 度規劃主軸，以嬰幼兒及老年人為優先照顧對象， 並將政府較難募集到的嬰幼兒及老年人所需要的奶粉、 尿布及營養品等高單價物資品項列為捐贈重點，物資比重由去年度 61% 調升至 63 ％，期望能夠讓長者們得到照顧與關懷； 讓弱勢家庭的孩子們，能夠平安健康的長大， 經由本活動將愛心資源傳遞給弱勢家庭，增進公共利益， 並落實企業社會責任、創造美好社會之願景。

其他捐贈單位亦認同「金融有愛－食 ( 實 ) 物銀行」開辦理念， 而持續投入本次捐助行列。證交所表示，以實際行動幫助弱勢家庭， 解決生活上的難題，是最具體有效的解決方式， 希望此項活動能持續推動，有效解決弱勢家庭的困難。

集保結算所表示，集保結算所未來仍將持續投入社會公益， 於精進本業的同時，並呼應聯合國永續發展目標， 透過扶植金融人才、推動偏鄉教育及關懷社會弱勢等三大面向， 善盡企業社會責任。

合庫金控表示，期望藉由本次活動的參與， 喚起社會大眾對這些弱勢家庭的關懷，形成一股正面向上的力量， 讓愛散播至全台各地。

華南金控表示，長年致力於社會公益活動，本次持續支持「 金融有愛－食 ( 實 ) 物銀行」公益活動，並號召華南銀行、 華南永昌證券及華南產險等子公司共同參與， 將關懷散播到臺灣每個需要的角落。

臺灣中小企銀表示， 期望幫助這些弱勢族群能夠早日脫貧邁向安康之路， 讓台灣多一分穩定及溫暖的力量，與各界攜手共創美好社會。