期交所等7家金融周邊機構連續4年攜手送愛、突破1億1千萬元、嘉惠全臺22個縣市

臺灣期貨交易所今日(9/14)舉辦107年度「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈儀式，由金管會副主委張傳章、證期局主任秘書簡宏明及期貨公會理事長糜以雍親臨見證。捐贈單位由期交所總經理黃炳鈞、證交所副總經理林長慶、集保結算所主任秘書景廣俐、合庫金控總經理黃伯川、華南金控董事長吳當傑、臺灣中小企銀董事長黃博怡、總經理施建安及聯徵中心董事長郭建中等代表出席，並由各縣市政府社會局處代表受贈。
期交所自104年起響應金管會號召，邀集周邊金融機構參與「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈活動，共同幫助偏鄉地區經濟貧困、遭逢急難之弱勢家庭渡過生活困境。過去3年來累計捐贈物資金額達新臺幣8千100萬元，幫助11萬多個家庭、41萬多人次，受助家庭多數是不符合政府的福利照顧資格，但實質上卻是生活困難極需幫助的邊緣戶。今年期交所等7家金融周邊機構再次投入新臺幣3,000萬元，累計捐贈金額已突破1億1千萬元。
金管會副主委張傳章表示，臺灣目前人口數為2,357萬人，低收入及中低收入戶約有63萬人，另還有無法領取政府相關低收入及中低收入補助，屬於「近貧」的社福邊緣戶，在豐衣足食的寶島臺灣，確實仍有部分家庭連基本生活物資都有困難，亟需大眾發揮愛心、給予支援與關懷。期交所與金融周邊機構共同辦理「金融有愛－食(實)物銀行」協助補足政府的缺口，讓不具政府福利補助資格之近貧戶，獲得社會扶助，幫助其渡過困境，找回重新出發的力量。此結合社會資本與愛心之公益平台，讓社會感受到金融業關懷的暖流，共創更和諧美好的臺灣，金管會對這項善舉深表支持及肯定。當全球都相當重視企業社會責任議題，臺灣也在今年6月三讀通過增訂公司法第一條第二項，「公司經營業務，應遵守法令及商業倫理規範，得採行增進公共利益之行為，以善盡其社會責任」，這項企業社會責任條款，與國際潮流接軌，多年前即發起食(實)物銀行捐助活動，更證明在座的各捐助機構，具有前瞻性視野，關注社會議題，發揮影響力，創造社會價值，為台灣安定盡一份心力，發揮「取之於社會，用之於社會」的大愛精神。
期交所總經理黃炳鈞表示，這3年來在各縣市政府社會局處的訪談過程中，注意到台灣正面臨少子化及人口老化，弱勢幼童與獨居老人亟需照顧的社會問題，但限於政府財政資源有限，因此，今年度的食(實)物銀行延續去年度規劃主軸，以嬰幼兒及老年人為優先照顧對象，並將政府較難募集到的嬰幼兒及老年人所需要的奶粉、尿布及營養品等高單價物資品項列為捐贈重點，物資比重由去年度 61% 調升至63％，期望能夠讓長者們得到照顧與關懷；讓弱勢家庭的孩子們，能夠平安健康的長大，經由本活動將愛心資源傳遞給弱勢家庭，增進公共利益，並落實企業社會責任、創造美好社會之願景。
其他捐贈單位亦認同「金融有愛－食(實)物銀行」開辦理念，而持續投入本次捐助行列。證交所表示，以實際行動幫助弱勢家庭，解決生活上的難題，是最具體有效的解決方式，希望此項活動能持續推動，有效解決弱勢家庭的困難。
集保結算所表示，集保結算所未來仍將持續投入社會公益，於精進本業的同時，並呼應聯合國永續發展目標，透過扶植金融人才、推動偏鄉教育及關懷社會弱勢等三大面向，善盡企業社會責任。
合庫金控表示，期望藉由本次活動的參與，喚起社會大眾對這些弱勢家庭的關懷，形成一股正面向上的力量，讓愛散播至全台各地。
華南金控表示，長年致力於社會公益活動，本次持續支持「金融有愛－食(實)物銀行」公益活動，並號召華南銀行、華南永昌證券及華南產險等子公司共同參與，將關懷散播到臺灣每個需要的角落。
臺灣中小企銀表示，期望幫助這些弱勢族群能夠早日脫貧邁向安康之路，讓台灣多一分穩定及溫暖的力量，與各界攜手共創美好社會。
金融聯合徵信中心表示，持續支持共同辦理「食(實)物銀行」公益活動，採實體資糧捐助方式、以救急為念，協助遭逢急難困境之弱勢家庭過生活危機，自我期勉為社會多盡一份愛心與關懷，善盡社會責任。