富邦金控再度入選道瓊永續世界指數成分股

富邦金控再次榮獲世界級肯定！2018道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices，DJSI)評選結果出爐， 富邦金控連續兩年入選最高等級「世界指數(DJSI World)」成分股，在「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中名列全球第­二， 同時也是此類別中唯一獲選世界指數的台灣金控業者！同時， 富邦金控也連續三年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股， 顯見富邦金控深耕企業永續經營有成，與世界一流企業比肩。

道瓊永續指數(The Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI)為美國道瓊公司與瑞士RobecoSam集團於199 9年共同推出，是全球第一個企業永續評比指標， 也是全球機構法人列為永續績效投資的重要評估指數， 亦為現今國際間最具公信力的企業永續評比。

綜觀富邦金控在「多元金融服務與資本市場」產業類別中，於經濟、 環境、社會三個面向的評分皆高於業界平均。今年富邦金控在DJS I的23個評選項目中，在資訊與網路安全管理、顧客關係管理、 金融共融商品等七個項目排名高居同業之首；而在商業行為準則、 風險與危機管理、氣候策略等八個項目的同業排名也位於產業前5% ，充份展現富邦金控持續不懈的精進與用心。

富邦金控董事長蔡明興表示， 道瓊永續指數是全球最具指標性的永續績效評估指數，入選DJSI 就是與世界級優質企業共同精益求精。富邦金控連續三年入選「 道瓊永續新興市場指數」成分股，並連續兩年入選「世界指數」 成分股，顯示我們在公司治理、社會、 環境面向的精進深獲國際肯定，更逐步與國際標竿企業並駕齊驅。

富邦金控導入「永續經營(ESG)願景工程」，以品牌精神「 正向的力量」為核心，從領航投資、驅動創新、在地實踐、 當責授信及正向關懷等五大面向，結合金融業核心職能， 建構出責任投資原則與授信規範， 持續規劃友善社會環境之創新商品，去年12月更正式簽署加入赤道 原則，與國際接軌。不僅如此，富邦也積極推動各項培力計畫， 關懷社會弱勢族群。富邦金控在為股東創造最大報酬的同時， 也不忘持續展現正向的力量，鼓勵全體同仁與企業一齊努力、 集體成長，朝企業永續經營的目標邁進。

富邦金控在永續經營的努力屢獲國內外各項大獎肯定，2018年， 富邦金控已連續兩年入選MSCI永續指數成分股(MSCI ESG Leaders indexes)，MSCI ESG Rating亦再次評選富邦金控為多元金融業( Diversified Financials)台灣金融業最佳評等A級。此外， 也持續入選「富時社會責任新興市場指數」成分股( FTSE4Good Emerging Index)。不僅如此，亦連續四年榮獲台灣證券交易所「 公司治理評鑑」評選為排名前5%，更首度入選2018 財星雜誌（Fortune）全球五百大企業榜單， 顯示富邦金控於公司治理、企業社會責任、 永續績效之優異表現在國際間有目共睹！