核安演習 新北17校師生預防性疏散演練

新北市政府今(14)日辦理「核安第24號演習」， 模擬核能一廠外電喪失，石門國小、石門國中、 乾華國小全體師生實際疏散至八里國中、 大崁國小進行臨時收容演練， 其餘緊急應變計畫區內學校辦理室內核安防護教育，參與師生約4, 425人，以安全與務實為原則， 檢驗各校平時訓練及整備作業成效。

教育局副局長蔣偉民表示，新北市有2座核能電廠，目前核能一廠兩 部機組是停機等待除役狀態，為確保師生安全，秉持防災勝於救災、 多一分準備就多一分保障的原則， 位於緊急應變計畫區內17間學校，每年配合國家防災日辦理核子事 故預防性疏散演練，動員全校師生疏散至16公里外之接待學校， 進行臨時收容作業，讓師生在真正面臨災害時能處變不驚。

教育局進一步說明， 行政院原子能委員會指示3座核電廠所在地政府輪流舉辦演練， 今年是核能一廠的核安第24號演練，由新北市主辦， 本次實兵演練學校為石門國小、石門國中、乾華國小、八里國中、 大崁國小等5校，演練重點包含「師生人數清點」、「家長接回學生 登記」、「乘車疏散至接待學校」、「接待學校臨時收容」等項目， 當學校接獲核子事故預防性疏散指令後，學生敏捷有序的疏散至操場 集結， 校園災害應變組織成員同時進行接待學校聯繫及上級通報作業， 利用「1991報平安留言平臺」讓家長知道小孩疏散避難的去向， 其餘師生搭上疏散專車前往16公里外的接待學校， 進行臨時收容演練。

石門國小校長王聰宜表示，學校每學期辦理複合型災害演練， 包含地震、海嘯及核子事故應變措施，並結合學校志工、消防局、 區公所及社區等單位，以務實演練的方式來驗證應變程序及物資器材 整備工作，養成學生於災害發生時正確且本能地保護自己， 提升增強防災自救能力，讓災損降至最低。