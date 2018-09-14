富邦金控「亞洲盃」布局再創新里程碑　正式取得富邦現代人壽控制權

富邦金控布局亞洲腳步持續前進，富邦金控子公司富邦人壽9月中旬提高韓國現代人壽持股比例至62%，正式取得該公司控制權，並更名為「富邦現代人壽」，富邦現代人壽成為富邦人壽子公司，富邦金控「亞洲盃」布局再創新里程碑！
富邦人壽於2015年12月取得韓國現代人壽48%股權及5席董事席次，成為僅次於韓國現代汽車集團的第二大股東。2018年4月富邦人壽董事會通過參與現代人壽增資案，將提高持股比重至62%並掌握董事會過半席次。2018年9月中旬正式取得該公司控制權，公司名稱更名為「Fubon Hyundai Life Insurance Co., Ltd.」，中文名依韓國實務為「富邦現代生命保險株式會社（簡稱「富邦現代人壽」）」。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控各子公司維持優異的經營績效，除了在兩岸三地擁有最完整的金融平台，也持續布局亞洲區域。今年富邦金控打「亞洲盃」也再創下新里程碑，富邦現代人壽正式成為富邦人壽子公司，成為富邦進軍東北亞的開路先鋒，未來富邦金控將持續尋求多元合作機會，朝「成為亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。
富邦現代人壽總經理李宰源表示，未來在經營策略上，富邦現代人壽將專注在深具優勢的「退休金」及「電銷業務」雙引擎，並結合富邦金控在台灣銀保通路發展之優異經營經驗及商品與投資專業，深耕韓國銀保市場，建立完善金融服務平台，提升公司收益表現。富邦現代人壽也將致力提供韓國當地民眾更優質、更多元的金融保險服務體驗，繼續深耕韓國保險市場，共創雙贏。
富邦現代人壽未來將以兼顧投資穩健與風險控管的策略，透過投資多元化，達成收益持續成長，加速達成經濟規模。現代人壽今年上半年已首度轉虧為盈，稅前獲利表現亮眼，預期加入富邦金控後將可持續維持成長動能，向前邁進。