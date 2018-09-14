富邦金控「亞洲盃」布局再創新里程碑　正式取得富邦現代人壽控制權

富邦金控布局亞洲腳步持續前進，富邦金控子公司富邦人壽9月中旬 提高韓國現代人壽持股比例至62%，正式取得該公司控制權， 並更名為「富邦現代人壽」，富邦現代人壽成為富邦人壽子公司， 富邦金控「亞洲盃」布局再創新里程碑！

富邦人壽於2015年12月取得韓國現代人壽48%股權及5席董 事席次，成為僅次於韓國現代汽車集團的第二大股東。2018年4 月富邦人壽董事會通過參與現代人壽增資案，將提高持股比重至62 %並掌握董事會過半席次。2018年9月中旬正式取得該公司控制 權，公司名稱更名為「Fubon Hyundai Life Insurance Co., Ltd.」，中文名依韓國實務為「富邦現代生命保險株式會社（ 簡稱「富邦現代人壽」）」。

富邦金控董事長蔡明興表示， 富邦金控各子公司維持優異的經營績效， 除了在兩岸三地擁有最完整的金融平台，也持續布局亞洲區域。 今年富邦金控打「亞洲盃」也再創下新里程碑，富邦現代人壽正式成 為富邦人壽子公司，成為富邦進軍東北亞的開路先鋒， 未來富邦金控將持續尋求多元合作機會，朝「成為亞洲一流金融機構 」的願景穩步邁進。

富邦現代人壽總經理李宰源表示，未來在經營策略上， 富邦現代人壽將專注在深具優勢的「退休金」及「電銷業務」 雙引擎，並結合富邦金控在台灣銀保通路發展之優異經營經驗及商品 與投資專業，深耕韓國銀保市場，建立完善金融服務平台， 提升公司收益表現。 富邦現代人壽也將致力提供韓國當地民眾更優質、 更多元的金融保險服務體驗，繼續深耕韓國保險市場，共創雙贏。

富邦現代人壽未來將以兼顧投資穩健與風險控管的策略， 透過投資多元化，達成收益持續成長，加速達成經濟規模。 現代人壽今年上半年已首度轉虧為盈，稅前獲利表現亮眼， 預期加入富邦金控後將可持續維持成長動能，向前邁進。