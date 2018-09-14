新北市打造技職學生 跨群科展演舞台  

新北市教育局今(14)日辦理「 2018年鬥艷時尚伸展台」模特兒初賽，從177位選手中， 選拔54位進入決賽。入選決賽學生將由凱渥專業模特兒李彬訓練， 活動另於9月19日至25日中午開放網路人氣投票， 邀請大家一同為本屆的Top model讚聲喝采!

新北市蔣偉民副局長表示，本賽事為全國首創整合性競賽， 新北市共有四校具有表演藝術科，教育局特別打造家政群、 藝術群暨設計群學生實作與展演平臺， 符應本市技職人才跨域整合的目標。 期待未來能為新北培育下一個吳季剛或國際名模， 在國際舞台能展現自我，發揮技職能量。

鬥艷時尚伸展台創造了家政群、藝術群暨設計群實作與展演舞臺， 率全國之先以跨群科多層次競賽模式，競賽共分為4項： 服裝設計競賽、造型設計競賽、 模特兒走秀競賽與LOGO設計競賽等，模特兒走秀初賽透過「 儀態肢體表現」、「台風台步」及「自我介紹」 等評分標準選拔出54位決賽選手。 決賽前特別於9月17日至21日聘請凱渥模特兒經紀公司專業模特 兒李彬擔任授課教師，進行28小時的專業實務訓練， 包括台步訓練、肢體情緒開發、舞台概念、 花式團體走秀及拍照訓練等。

擔任此次活動評審的凱渥模特兒邱馨慧指出，透過專業訓練課程， 學生可以充分展現年輕自信，不少已具備模特兒潛質， 未來可以透過育成或實習模式，成為新一代模特兒接班人。

教育局表示技術型高中家政群、 藝術群與設計群領域是未來文化創意產業人才重要養成階段， 在其技能領域課程學習中需有展演製作及整體造型課程， 此類課程應與產業實務進行緊密結合並透過競賽實作， 培養學生具備職場所需之能力。本次競賽將於9月26至27日假黎 明技術學院辦理決賽，並以「新北市秋之旅」主題， 結合造型設計競賽與服裝設計競賽， 進行整體造型的多層次走秀演出。同時鼓勵本市國中對於家政群、 藝術群與設計群的有興趣學生一同至現場參與充滿美的跨領域技藝競 賽，全面帶動本市家政群、藝術群與設計群之發展。