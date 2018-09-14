世界第一：中華電信引領IPv6浪潮占國內商用IPv6超過95% 

因應數位潮流趨勢，各式智慧終端、穿戴式設備、 智慧家電等創新應用產生大量網際網路位址（IP）需求， 世界各國朝下一代網際網路協定第6版（IPv6）邁進， 中華電信今（13）日展現佈局IPv6技術成效，除了帶動台灣I Pv6全球排名躍升至24名，成長速度在今年創世界第一外， 中華電信IPv6占全台灣商用網路達95%以上， 為未來數位創新服務發展打下堅實基礎， 也為物聯網商機拓展做好最佳準備。

中華電信董事長鄭優出席今日記者會表示：「 中華電信作為台灣電信業龍頭，面對數位局勢的變遷早已投入準備， 因應IPv4位址用罄，率先於台灣佈局IPv6， 在軟硬體上積極投入，為國內率先推出商用服務的業者。 讓個人用戶享用更先進的網路服務， 讓企業客戶可透過各種創新應用服務， 在激烈的市場競爭中脫穎而出。」

中華電信指出，全球個人智慧終端普及，各行業數位化、 智慧化快速發展， 積極運用數位科技發展日新月異智慧型物件與系統，產生大量IP需 求，使得擁有42億個IP位址， 也是全球第一個被廣泛使用的網際網路協定第4版（IPv4） 面臨位址用罊危機。在國際標準組織的推動之下， 下一代的網際網路協定第6版（IPv6）已成為最佳的解決方案。 IPv6擁有超過3.4*1038個IP位址， 號稱能為全世界的每一粒沙子都編上一個IP位址，IPv6將成為 全球數位匯流發展的致勝關鍵，帶動數位科技持續向前邁進。

中華電信帶動台灣IPv6進入全球排名前段班成長速度世界第一

依據財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）資料指出，106年 12月台灣IPv6比例0.38%，排全球第67名。 但自中華電信107年初4G行動上網IPv6商用，5月HiNe t光世代及公眾Wi-Fi逐步啟用IPv6，使台灣IPv6比例 快速竄升，至9月達到17.17%(註)，增加45倍， 全球排名 最高躍升至 24 名，成長速度為世界第一 。

中華電信推出IPv6服務優惠方案號召客戶及早轉換贏先機

為協助個人用戶、創客、企業客戶， 透過全球同步的IPv6技術加速數位升級， 中華電信即日起推出多項固網寬頻、行動4G優惠方案， 號召國內客戶一同轉換IPv6贏得數位先機， 共創數位經濟新時代。