世界第一：中華電信引領IPv6浪潮占國內商用IPv6超過95% 

台灣電信業龍頭中華電信以自身資通訊優勢，引領台灣ipv6成長邁向世界第一(從左至右：中華電信行動分公司 陳明仕總經理、中華電信 林國豐執行
中華電信董事長鄭優表示中華電信將扮演數位經濟的發動機，持續帶動台灣ipv6成長 (中華電信提供)
國家通訊傳播委員會詹婷怡主任委員出席記者會肯定中華電信對台灣數位匯流的貢獻 (中華電信提供)
因應數位潮流趨勢，各式智慧終端、穿戴式設備、智慧家電等創新應用產生大量網際網路位址（IP）需求，世界各國朝下一代網際網路協定第6版（IPv6）邁進，中華電信今（13）日展現佈局IPv6技術成效，除了帶動台灣IPv6全球排名躍升至24名，成長速度在今年創世界第一外，中華電信IPv6占全台灣商用網路達95%以上，為未來數位創新服務發展打下堅實基礎，也為物聯網商機拓展做好最佳準備。
中華電信董事長鄭優出席今日記者會表示：「中華電信作為台灣電信業龍頭，面對數位局勢的變遷早已投入準備，因應IPv4位址用罄，率先於台灣佈局IPv6，在軟硬體上積極投入，為國內率先推出商用服務的業者。讓個人用戶享用更先進的網路服務，讓企業客戶可透過各種創新應用服務，在激烈的市場競爭中脫穎而出。」
中華電信指出，全球個人智慧終端普及，各行業數位化、智慧化快速發展，積極運用數位科技發展日新月異智慧型物件與系統，產生大量IP需求，使得擁有42億個IP位址，也是全球第一個被廣泛使用的網際網路協定第4版（IPv4）面臨位址用罊危機。在國際標準組織的推動之下，下一代的網際網路協定第6版（IPv6）已成為最佳的解決方案。IPv6擁有超過3.4*1038個IP位址，號稱能為全世界的每一粒沙子都編上一個IP位址，IPv6將成為全球數位匯流發展的致勝關鍵，帶動數位科技持續向前邁進。
中華電信帶動台灣IPv6進入全球排名前段班成長速度世界第一
依據財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）資料指出，106年12月台灣IPv6比例0.38%，排全球第67名。但自中華電信107年初4G行動上網IPv6商用，5月HiNet光世代及公眾Wi-Fi逐步啟用IPv6，使台灣IPv6比例快速竄升，至9月達到17.17%(註)，增加45倍，全球排名最高躍升至24名，成長速度為世界第一。
中華電信推出IPv6服務優惠方案號召客戶及早轉換贏先機
為協助個人用戶、創客、企業客戶，透過全球同步的IPv6技術加速數位升級，中華電信即日起推出多項固網寬頻、行動4G優惠方案，號召國內客戶一同轉換IPv6贏得數位先機，共創數位經濟新時代。