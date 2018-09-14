林淑綾老師「不懼病魔、堅持陪孩子到最後一堂課」

新北市教育局於今（13）日舉辦「 107年度資深優良教師暨優良特教及教保服務人員表揚大會」， 今(107)年度獲獎者計有資深優良教師1436位( 服務屆滿40年10位、30年235位、20年656位、 10年535位)、優良特教人員16位、 資深及績優教保人員54位，總計1506人。 今日共190位教師代表到場接受市長表揚。

市長朱立倫表示，教育不僅僅是職業，更是影響「人」的志業， 因為有長期在教育現場付出耕耘、陪伴孩子成長的老師們， 成就我們每一個孩子，在這屬於老師的日子裡，向默默耕耘、 誨人不倦的教師們喝采及感謝。

其中屆滿20年的林淑綾老師於年初病逝，在其和病魔對抗期間， 仍掛心最愛的孩子，堅持陪伴孩子至畢業！即便病情加重， 仍舊帶著呼吸器到班上，為班上孩子說「祝你生日快樂」的故事， 輔導孩子如何面對生命的別離，為自己即將離開做預告！ 今日由其先生代表，市長朱立倫特地出席頒獎嘉勉，意義非凡。

來自安坑國小服務40年的吳錫源老師代表資深優良教師致詞， 與大家分享，無論擔任任何職位，只要秉持「努力必有收穫」， 就能持續在教育崗位上發光發熱。 優良特教人員代表新北特殊教育學校-張家愷老師表示， 用愛陪伴孩子建構未來，陪伴孩子面對挑戰，支持孩子克服障礙， 有愛無礙，特殊的孩子也能創造屬於自己的一片天。 教保服務人員代表崇德國小附設幼兒園廖文綺老師也分享從初任教師 迄今的教學經驗，擔任行政工作的經營策略，始終秉持愛與希望， 藉由教育將這份愛的力量延續下去，幫助更多孩子。

新北市延續去年的敬師熱潮，加碼推出2款「新北就是愛老師」 FB特效框，現場亦提供實體拍照框，歡迎大家入框合影， 一起換大頭貼響應「新北就是愛老師」的感恩活動。 同時也推出全國首款APP遊戲「教師體質掃描機」、 辦理未婚教師聯誼活動、媒合企業及市府優惠， 期盼傳達我們對老師的感謝，一起為新北教育努力。