越式中秋節是什麼？高苑科技大學辦多元文化分享體驗

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）高苑科技大學因應新南向政策，今（2018）年開始招募東南亞國家學生成立國際產學班，期間舉辦文化體驗活動，協助新住民融入在台生活。

位於高雄科學園區的高苑科技大學，響應政府於近年推動的新南向政策，今年開始招收東南亞國家學生，春季及秋季皆有來自越南、印尼、菲律賓等國的學生就讀國際產學班，學校也舉辦許多活動提供新住民參加，協助他們融入適應在台生活。

高苑科技大學於上（8）月，特於通識課程「台灣歷史與文化」，為來自越南的新生舉辦「台灣文化體驗之旅」，前往位於校園內的高雄市自然史教育館參訪，其館以研究及紀錄高雄市各族群人文風俗為特色。

今（14）日由高苑科技大學圖書館攜手社區樂齡志工，合作推出尊重族群多元文化的體驗活動，從不同社區遠道前來的志工們，成為外籍生與新住民認識台灣文化的溝通橋樑，例如台灣茶體驗、台灣節慶繪本說故事、指導布袋戲演練、認識台灣古早味茶點與在地社區文化巡禮，樂齡志工們也熱情的傳承生活經驗，提供新住民參考。

另外，隨著中秋節的到來，高苑科技大學也舉辦座談會，邀請新住民國策顧問胡清銜於圖書館咖啡書屋分享「越式中秋節」，期盼透過講座文化交流，提供國人及新住民間良好的溝通平台。「越式中秋節」將於17日（一）下午1點至2點40分結束，邀請學生參加，共創友善多元的溫馨學習環境。