(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們日前報導，美國以進行駭客攻擊為由，起訴一名北韓人。對此，北韓官媒發佈評論，稱美國指控為捏造。

前情提要：美國對北韓駭客下達通緝令

日本《時事通信》報導，面對美國指控北韓駭客，對Sony等公司發動攻擊，北韓官方通訊社《朝鮮中央通信》發佈評論駁斥。

評論首先強調，北韓與這些駭客攻擊並無關連，並批美國的指控是一場捏造出來的政治陰謀。

根據報導，評論主張，美國之所以將駭客攻擊罪名，強加在北韓身上，是爲了貶低該國的聲譽，提供對北韓維持最大壓力的藉口。

最後，《朝鮮中央通信》刊登的評論警告美國，小心煽動敵對情感，會對美朝履行川金會共識，造成負面影響。

以下節錄自稍早報導。

《美聯社》報導，這名嫌犯名為朴晉赫（Park Jin Hyok），涉嫌在北韓資助的駭客團體工作，並進行多起駭客攻擊，包括在2014年，駭進Sony公司，盜走員工資訊。此外，FBI還懷疑，他也和去（2017）年震驚世界的惡意軟體有關。媒體猜測，他現在人在北韓。

對此，報導介紹，美國財政部已經將朴晉赫，列入制裁名單，使他無法和美國銀行進行交易。

由於FBI刊登的朴晉赫電子郵件地址，似乎已經被關閉，因此目前《美聯社》無法聯絡上朴晉赫。

美國控北韓駭客攻擊 朝中社：子虛烏有