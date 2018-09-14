我是新二代我驕傲！「台積電青年築夢計畫」助新二代找到自信

（台灣英文新聞／ 社會組 綜合報導）台積電文教基金會主持「台積電青年築夢計畫」，2017年的圓夢獎金獲獎團隊「蘭後」已經是第二次獲得補助，上一屆團隊成員花費將近一年，才完成40分鐘紀錄片「家」，用鏡頭捕捉蘭嶼動人的故事。

同時也是新二代的核心團員鄒佳晶表示，小時候總是因為母親來自菲律賓，而感到自卑，但是到了蘭嶼之後，卻驚覺蘭嶼和菲律賓的高度相似，並且發現自己居然能了解達悟族語，後來才知曉傳說達悟族祖先，是從菲律賓北部的巴丹群島移居蘭嶼，她在拍攝的過程中找到身分認同與歸屬感。

而這次，鄒佳晶決定再度參與台積電青年築夢計畫，帶蘭嶼青年前往菲律賓巴丹島尋根，並在過程中意外得知島上有一位從菲律賓嫁來蘭嶼的新住民Lita。

Lita的家鄉位於菲律賓北端的「巴丹群島」，僅距蘭嶼100多公里，但是因為沒有班機或船直達當地，Lita必須輾轉搭乘鐵路、巴士、飛機和船等交通工具，才能抵達夢寐以求的家鄉，近在眼前的距離變成遠在天邊的幾千公里，因此Lita嫁來蘭嶼後從未踏上漫漫回家路。

在今年6月，Lita終於一圓十年來的的回家夢，歡喜與家人團聚，而團隊也將過程拍成一部紀錄片，鄒佳晶表示，感謝「台積電青年築夢計畫」讓她找到身分認同，來自菲律賓的母親並不是恥辱，而是一種獨特的驕傲。