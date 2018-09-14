溫士頓眼藥水檢出散瞳劑　4萬多瓶即起回收

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）衛福部食品藥物管理署(下稱食藥署)今(14)日宣布，​檢出「"溫士頓" 好視多眼用懸浮液１公絲/公撮」 (衛署藥製字第044167號)」(批號 FX-17019)藥品，含有未核准添加之Tropicamide散瞳劑成分藥品。

食藥署已於9月13日要求業者啟動回收作業，通知醫療機構及藥局立即下架停止供應，並於1個月內(107年10月13日前)完成回收，請衛生局督導下架回收事宜。請民眾立即停用案內藥品，並立即回診。

食藥署今發布新聞稿指出，我國核准「"溫士頓" 好視多眼用懸浮液１公絲/公撮FOXONE OPHTHALMIC SUSPENSION 1MG/ML "WINSTON" (衛署藥製字第044167號)」藥品，許可證持有廠商及製造廠為溫士頓醫藥股份有限公司，適應症為眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、虹彩炎、虹彩毛樣體炎。此次係檢出Tropicamide成分。該成分屬於散瞳劑，一般使用於眼科檢查及假性近視，可能短暫發生畏光、視力模糊等情形。

自由報導，「"溫士頓" 好視多眼用懸浮液１公絲/公撮」含有未核准添加的散瞳劑，使用可能短暫發生畏光、視力模糊等情形，已出貨4萬多瓶。

報導引述食藥署科長王博譽指出，日前有民眾買回該款產品使用後，眼睛出現不適，向當地衛生局反映，經檢驗確認含有散瞳劑「Tropicamide」。此成分一般使用於眼科檢查與假性近視，可能短暫發生畏光、視力模糊等情形，影響行動安全。王博譽說明，該款產品市占率約3成。

由於藥品銷售涉及經銷商、代理商、醫院等，回收作業需要時間，因此要求1個月內完成。此外，王博譽也表示，今已派人前往查廠，釐清混入未核准添加物質的原因，待確認後，將會再進一步處分。

食藥署新聞稿強調，為確保藥物安全與醫療效能，食藥署已建置藥物安全監測機制，即時監視國內、外藥物安全訊息，除設有藥物不良反應通報系統及藥物不良品通報中心之外，並對於藥物之安全性與療效亦隨時進行再評估，如醫療人員或病患疑似因使用（服用）藥品導致不良反應之發生，請立即通報衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心。

藥物不良反應通報專線02-2396-0100，網站：https://adr.fda.gov.tw。如發現藥物不良品時，請立即通報衛生福利部所建置之全國藥物不良品通報中心，藥物不良品通報專線02-6625-1166分機6401，網站請點此超連結。