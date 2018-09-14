教育部23組跨國創業團隊   展現我國新創驚人培育力

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為促進學子思考，展開創業第一步，教育部青年發展署今年首辦新南向青創基地暑期交流活動，於台北、高雄各舉辦1場次暑期創業營隊，超過300名來自新南向8國學生報名，最後遴選50位學生與台灣學生組成23組跨國團隊，交流營隊於8月中旬圓滿落幕。

本次教育部青年發展署今年首辦「新南向青創基地暑期交流活動」，課程涵蓋創業所需的設計思考、商業模型建立、市場分析及行銷策略、產品開發與雛型化以及募資簡報訓練，並藉由模擬投資，換位思考何種創業提案可獲得更多投資者的青睞，扎實又活潑的創業營隊活動獲得參與學生一致的推崇，展現我國校園新創培育的驚人能量。

而對於跨國來台的新南向學生而言，文化衝擊與適應也讓他們印象深刻，來自馬來西亞的夏(Timothy Sia)及印尼的台科大外籍生諾拉曼(Arief NoorRahman)表示，當各國夥伴一起討論交流時，由於口音不同，產生不少趣事，但經過溝通解釋，並藉由搜尋網站的協助，反倒趁機學到了不少新的事物。

遠從印度而來的戴夫(Vinayak Drave)更表示，這次的活動中，不論是是校內課程，或是到新創基地的參訪，台灣創新創業相關資源的規模及設施，對於新創者來說，是一個非常友善的創業環境，是充滿豐富創業潛能的地方，未來若有機會，他將選擇台灣作為創業起點的首選。