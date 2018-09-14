  1. 首頁
  2. 環境生態

台東蘭嶼出現10級陣風　下午停班停課

台東客輪業者也貼出船班取消公告。

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/09/14 15:01

台東當地人呼籲遊客，不要到沙灘和消波塊上觀浪，相當危險。(中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）受到山竹颱風外圍環流影響，蘭嶼出現10級瞬間陣風，蘭嶼鄉公所宣布今(14）日下午停班停課。

蘭嶼鄉公所今中午宣布，因受山竹颱風外圍環流影響，蘭嶼風力已達停班停課標準，下午停止上班、停止上課。

行政院人事行政總處停班停課最新資訊

今(14)日上午台東沿海已經出現晴空巨浪，海面浪高4、5公尺，打在礁岩和消波塊，激起10幾公尺高浪花。

台東市區最佳觀浪點是台東市海濱公園，不過有年輕人不曉得颱風天的巨浪習性，跑到消波塊上近距離觀浪 ，險被大浪襲擊。當地人呼籲遊客，不要跑到沙灘和消 波塊上觀浪，相當危險。

蘭嶼、綠島風浪上午也逐漸增強，中央氣氣象局蘭嶼氣象站表示，蘭嶼上午平均陣風7級，10時許出現瞬間陣風10級，但尚未下雨。

中央社昨(13)日報導，台東客輪業者也貼出公告，因強烈颱風山竹影響，東部海域海象不佳，昨13日中午過後至15日確定船班取消3天。16日以後的船班再視颱風影響程度，由船長決定是否開航。

另外，原訂15日晚上7時30分於台東藝文中心演藝廳演出的「2018台東藝術節台灣音樂劇二部曲–隔壁親家」，因天候改至12月23日晚上7時30分演出。

台東客輪業者貼出船班取消公告。圖片來源: 中央社
台東
停班停課
蘭嶼
船班
巨浪

相關新聞

台東縣蘭嶼鄉下午停班停課    往返綠島、蘭嶼船班取消
台東縣蘭嶼鄉下午停班停課    往返綠島、蘭嶼船班取消
2018/09/10 12:01
鹿林天文台以「陳樹菊」命名小行星　表彰台東「最美人心」
鹿林天文台以「陳樹菊」命名小行星　表彰台東「最美人心」
2018/09/03 20:37
【豪雨快訊】29日停班停課情形
【豪雨快訊】29日停班停課情形
2018/08/28 19:15
莒光號深夜撞死4頭黃牛　飼主涉公共危險罪
莒光號深夜撞死4頭黃牛　飼主涉公共危險罪
2018/08/20 18:01
何時執行死刑？蔡總統：法律未廢死  如何執行由法務部審酌決定
何時執行死刑？蔡總統：法律未廢死  如何執行由法務部審酌決定
2018/07/23 14:33