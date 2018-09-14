台東蘭嶼出現10級陣風　下午停班停課

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）受到山竹颱風外圍環流影響，蘭嶼出現10級瞬間陣風，蘭嶼鄉公所宣布今(14）日下午停班停課。

蘭嶼鄉公所今中午宣布，因受山竹颱風外圍環流影響，蘭嶼風力已達停班停課標準，下午停止上班、停止上課。

行政院人事行政總處停班停課最新資訊

今(14)日上午台東沿海已經出現晴空巨浪，海面浪高4、5公尺，打在礁岩和消波塊，激起10幾公尺高浪花。

台東市區最佳觀浪點是台東市海濱公園，不過有年輕人不曉得颱風天的巨浪習性，跑到消波塊上近距離觀浪 ，險被大浪襲擊。當地人呼籲遊客，不要跑到沙灘和消 波塊上觀浪，相當危險。



蘭嶼、綠島風浪上午也逐漸增強，中央氣氣象局蘭嶼氣象站表示，蘭嶼上午平均陣風7級，10時許出現瞬間陣風10級，但尚未下雨。

中央社昨(13)日報導，台東客輪業者也貼出公告，因強烈颱風山竹影響，東部海域海象不佳，昨13日中午過後至15日確定船班取消3天。16日以後的船班再視颱風影響程度，由船長決定是否開航。



另外，原訂15日晚上7時30分於台東藝文中心演藝廳演出的「2018台東藝術節台灣音樂劇二部曲–隔壁親家」，因天候改至12月23日晚上7時30分演出。

台東客輪業者貼出船班取消公告。圖片來源: 中央社