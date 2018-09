(台灣英文新聞 / 蔣佩庭 綜合報導)世界氣象組織(WMO)徵選2019年曆照片,中央氣象局員工傅譯鋒《索爾為我照亮雲層》(Thor help me light up the clouds)殺出重圍,成功進入75張候選名單,中央氣象局也呼籲網友按讚分享,盼世界看到台灣之美。

不過近日傳出,照片標註位置從「台灣」被修改成「中國台灣」。對此中央氣象局表示,世界氣象組織以「符合聯合國慣例」回絕更改「國名」,以及僅用「緯度」標示的要求。最後因多次交涉無果,傅譯鋒決定撤除照片並棄賽,令人感慨。

而世界氣象組織也表示尊重,在官方臉書決選相簿中加註「應拍攝作者(傅譯鋒)要求,WMO自決選中撤除其作品《索爾為我照亮雲層》(Thor help me light up the clouds)」回應此事件,引網友熱議。