觀光局紐澳拼觀光   旅遊節目主持人來臺體驗引迴響

(台灣英文新聞/施家恩 綜合報導)為推動觀光新南向政策,台灣觀光局新加坡辦事處九月間率同航空、觀光旅遊業者,於 9月3至12日間赴澳洲、紐西蘭辦理台灣觀光推廣活動,今年主題聚焦臺灣海島風光 ,期待吸引熱愛戶外的澳洲旅人來臺體驗自然景色及戶外 活動。



今年澳洲推廣活動主打「2018海灣旅遊年」,聚焦臺灣海島風光 ,預計吸引熱愛戶外的澳人來臺體驗自然景色、親山親水的戶外 活動、文化及慢活等旅遊。台灣觀光新加坡辦事處今年也邀請澳 洲知名旅遊節目《Places We Go》創辦人Jennifer Adams來臺旅遊體驗。

Adams攝影團隊在今年4月造訪臺灣,赴台北、花蓮、台東等地拍攝影片,藉由當地帶路 人體驗臺灣之美。Adams走訪了台北、太魯閣國家公園、 東海岸、綠島等地,不但在比西里岸部落作客,也體驗了綠島潛水, 更品嚐了火鍋及臭豆腐等臺灣特色美食,對於有山有海、 觀光資源豐富的臺灣寶島讚不絕口,笑稱自己已變成臺灣觀光大使, 四處推薦親朋好友到臺灣旅遊。

《Places We Go》臺灣系列節目甫於幾週前於澳洲電視頻道播出,受廣大迴響, Adams表示有不少澳洲觀眾因看了節目已著手計畫前往臺灣旅遊 ,因此她也更賣力在本次臺灣推廣會現身說法,希望透過影像和經驗 分享,鼓勵更多澳洲朋友前往臺灣觀光旅遊。



觀光局新加坡辦事處從本年八月起也開始在紐西蘭強力宣傳台灣旅遊, 不管是在高速公路的戶外看板、主流的旅遊雜誌、或者電視收音機均 可看到台灣的廣告露出。台灣觀光局新加坡辦事處主任林信任表示:「本次宣傳核心概念為『 Ja Ba Moi, Welcome to Taiwan』主要是考量紐西蘭民眾出國旅遊對於品嚐美食及友善 人情有極高期盼,因此以台灣民眾間親切的「呷飽沒」 問候語為主軸,希望傳遞台灣人溫暖的情誼以及飲食文化。」



轄區包含紐澳的台灣觀光局新加坡辦事處表示,紐澳為 推動觀光新南向的重點國家,2017年澳紐地區來臺人次首度突破 10萬大關,根據最新公布的2018年7月澳洲及紐西蘭來臺人數 更分別增加32.20%及19.69%之高成長,顯示海灣旅遊年 系列行銷策略,相當符合喜愛戶外旅遊的紐澳市場,加上11月1號 紐西蘭航空直航台北及系列行銷活動,紐澳市場成長可期。

紐西蘭最大傳媒紐西 蘭電視台TVNZ總部攝影棚內10日舉辦台灣觀光大型媒體活動啟動儀式 ,由TVNZ電視最受歡迎The Cafe 節目主持群主持,現場眾星雲集,包括紐國三大主要媒體集團旅遊線 主編,社會名流、旅遊業者、航空公司、 奧克蘭機場等約130人參加。