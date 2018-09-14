頒贈勳章予張忠謀　蔡英文：政府會鼎力支持臺積電

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（14）日頒贈一等卿雲勳章予臺灣積體電路製造公司創辦人張忠謀，感謝他將臺灣推向半導體產業的世界領導地位。總統也表示，政府會全力支持臺積電，讓張忠謀奠定的基礎持續為臺灣帶來更多發展。

總統府週五上午舉行授勳儀式，由蔡總統親自頒贈一等卿雲勳章予臺積電創辦人、前董事長張忠謀，包括總統府資政李遠哲、行政院長賴清德、國家發展委員會主任委員陳美伶、美國在臺協會處長酈英傑（William Christensen），以及張忠謀的家屬等皆是座上賓。

蔡總統致詞時表示，此次頒發勳章要表彰的是張忠謀長期以來對國家還有臺灣高科技產業所做出的貢獻，當年張忠謀從美國帶回最先進的技術跟經驗，擔任工業技術研究院院長也創辦臺積電，「去年臺積電正式成為世界第一大半導體公司，張創辦人用技術、創新、熱情，讓世界看到臺灣。」

蔡總統提及，臺積電一直以來都非常堅持，最重要的技術要根留臺灣，目前全球第一的三奈米新廠已經在南部科學工業園區正式動工，將是未來雲端運算、人工智慧，以及5G處理器主要運用的核心技術。

蔡總統也承諾，臺積電正在發展中的五奈米及三奈米製程，政府一定會鼎力支持，讓張忠謀所奠定的基礎，能為臺灣社會帶來更多發展及成果。

張忠謀致詞時則提及要將今日的榮譽與全體臺積電成員分享，但也指出「臺積現在是很成功的公司，但是也面臨很多挑戰。」

張忠謀首先表示，現在在美國、中國及日本大行其道的國家主義，對臺積電的發展是一大挑戰，臺積電的領導階層必須要有充分智慧，才能使臺積電在世界市場上有公平競爭的機會。

張忠謀接著指出，臺積電也面臨資源挑戰，像是土地、水、電、人才等，「這方面臺積電需要政府以及各界繼續的支持。」

最後，張忠謀提及，競爭者總是會繼續挑戰臺積電的領導地位，儘管如此，相信在董事長劉德音及總裁魏哲家的帶領下，臺積電的全體同仁能持續努力、團結與合作，朝共同的目標邁進，「就一定能像過去一樣，不斷突破種種挑戰，再創奇蹟，並且對我們這塊土地做出最大的貢獻。」