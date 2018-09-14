（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）英國高等教育調查公司QS公布2019大學畢業生就業力排行榜，美國麻省理工學院（MIT）拿下第一。台灣有8所大學上榜，排名最高的國立台灣大學從去年百名以外，回升到第81名。
QS今年是第3屆進行大學畢業生就業力調查，10日公布2019年就業力排行榜（QS Graduate Employability Rankings 2019）。今年共有497所學校上榜，採用5項指標，分別為校友成就、雇主與學生聯繫、雇主聲譽、畢業生就業率以及與雇主的合作關係。
QS表示，麻省理工學院擊敗史丹佛大學，排名第一，是因為在畢業生就業率方面取得成長。
前10名大多被美國的學校所占據，去年冠軍史丹佛大學往下掉一名，和加州大學洛杉磯分校並列第2。哈佛大學排名第4，接下來依序為澳洲雪梨大學、澳洲墨爾本大學、英國劍橋大學、加州大學柏克萊分校、北京清華大學，以及英國牛津大學。
從排行榜可看出，英語系國家如美國、英國、澳洲的大學有較佳就業優勢。
台灣有台大、交通大學、成功大學、台灣科技大學、中山大學、中央大學、清華大學以及陽明大學上榜。
台大去年跌出百名，排在101至110名區間，今年重回百名之內，排在第81名。交通大學今年排在141至150名，也比去年的161至170名進步。成功大學去年在161至170名，今年下滑至171至180名區間。
台灣科技大學從去年的171至180名，下滑至201至250區間。中山大學在251至300區間，和去年持平。中央大學和清華大學也和去年持平，和新上榜的陽明大學都排在301至500名區間。
台大的校友成就最傑出，畢業生就業率最高的則是台灣科技大學。（編輯：陳永昌）1070913
全球大學畢業生就業力排行 台大第81名
台灣有8所大學上榜，排名最高的國立台灣大學從去年百名以外，回升到第81名
（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）英國高等教育調查公司QS公布2019大學畢業生就業力排行榜，美國麻省理工學院（MIT）拿下第一。台灣有8所大學上榜，排名最高的國立台灣大學從去年百名以外，回升到第81名。