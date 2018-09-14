獵奇的你千萬別錯過　搞怪創意紐約時裝週總整理

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）全球四大時裝周，由紐約時裝周率先正式出發！主流大牌到新銳品牌帶來2019年的春夏設計，設計師也各拿出絕活，將個人巧思設計成系列服飾，其中台灣14歲少女也躍身設計師走上伸展台並獲滿堂彩，2019紐約春夏時裝週則由壓軸的Marc Jacob劃下句點。

台灣時裝設計師周裕穎的品牌JUST IN XX，反思社群媒體對於美的刻板印象，以「美不是只有一種標準」為理念，設計使用許多趣味的圖案與概念打造了2019春夏系列，力邀曾國城、部落客百勒絲及伊林名模王思偉為品牌走秀，首度登上紐約時裝週的王思偉，身穿一襲結合假手的紅色搞怪服裝。



（照片來源：王思偉臉書）

稚嫩新面孔！來自台灣的14歲少女林詩涵和方婕妤，為本屆時裝周年齡最小的組合，設計「好朋友系列」獲好評，兩人從小就熱愛繪畫，一起就讀上海國際學校成為閨蜜，這次，他們於麥迪遜花園廣場區的中心秀場展出，兩位才華洋溢的女孩潛力十足。

想錢想瘋了？來自日本的珠寶設計師設計師Kota Okuda以「服裝重新定義錢幣價值」，使用許多硬幣、紙鈔、錢包製作系列作品，此系列透過帕森設計學院（Parsons School of Design）舉辦的「Parsons MFA 時裝秀」發表，也是他紐約時裝周的處女秀。



（照片來源：Kota Okuda instagram）

風格搞怪大玩創意的品牌，當然少不了Alice + Olivia！設計師 Stacey Bendet延續品牌年輕風格，印花圖騰的運用讓秀場具有獨特的目不暇給風格，與其他品牌不同的是，模特兒以定點演繹的方式發表新作，這季前往59碼頭區，創作靈感以東京、摩洛哥、奇幻仙境（Wonderland）等為主，而設計師當天更身穿一身白出席，與秀場形成強烈對比。



（照片來源：Alice + Olivia Facebook）

時尚渡假去！紐約都會品牌代表Michael Kors，以大溪地島嶼 Bora Bora和 Tetiaroa為靈感，將陽光、沙灘、雞尾酒等度假風情融入本季設計，鮮豔的色彩及剪裁營造愉快氛圍，春夏四射的熱情活力一覽無遺。



（照片來源：Michael Kors）

壓軸大牌 Marc Jacobs受紐約連日大雨影響，延誤將近一個半小時才開始，然而，好東西值得等待，Marc Jacobs以甜美的糖果色系，以及1980年聖羅蘭或是香奈兒的高級訂製服風格，展現夢幻又華麗的時尚態度，為今年紐約時裝周劃下句點。

開派對慶祝展望明年！法國大牌 HERMÈS於雀爾喜區舉辦了「Hermès Carré Club」的活動，在最後一天恭賀紐約時裝週結束，並與大家分享絲巾製作過程，並開放體驗此結合美與創意的工藝，現場當然也少不了輕鬆的小酌以及歡唱的活動，讓大家放鬆。



（照片來源：Marc Jacobs）