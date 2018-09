今年最大違法捕鯊案　高雄漁港查獲逾30噸黑鯊

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)漁業署13日晚間在高雄小港漁港查獲禁捕鯊種「平滑白眼鮫」逾30噸,這是自遠洋漁業條例施行至今逾1年半以來,查獲最大宗的違法禁捕案,該署籲我遠洋漁業從業人員務須遵守國內規範及國際漁業組織所訂各項養護管理措施。

漁業署表示,為打擊非法漁撈行為,該署已成立24小時漁業監控中心,隨時掌握漁船作業動態。

由於太平洋小釣船「金昌6號」漁船原訂在9月5日凌晨進高雄小港漁港卸售漁獲,卻於當天凌晨先航進小琉球漁港,接著進入東港鹽埔漁港停泊,讓漁業監控人員察覺「該船形跡可疑」並掌握有關情資,將其列入重點查核對象,立即啟動港口檢查機制派員前往調查。

漁業署表示,檢查人員發動突襲檢查,查獲大批鰭身分離之鯊魚漁獲物,魚體外觀與黑鯊高度相似,當場將該船及當批漁獲全數扣留查封。經採證並送驗進行DNA比對鑑定,於9月11日接獲檢驗結果,證實為俗稱黑鯊的禁捕鯊種,「平滑白眼鮫」逾30噸。

漁業署說,自2017年1月20日實施「遠洋漁業條例」以來,最是今年查獲最大宗的違法案件。該署將依「遠洋漁業條例」第36條規定,總噸位50以上、未滿100噸漁船捕撈、持有、轉載或卸下、銷售禁捕魚種處新台幣200萬元以上1000萬元以下罰鍰,並得收回其漁業證照2年以下,或廢止之;後續將綜整「金昌6號」相關事證予以處分。

漁業署呼籲漁友,遵守國內規範及國際漁業組織所訂各項養護管理措施,並善盡自主管理責任,切勿以身試法。

● 什麼是「平滑白眼鮫」?

俗稱「黑鯊」的「平滑白眼鮫」,已被列入「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES)附錄二,該魚種是沒有立即的滅絕危機,但需要管制交易情況以避免影響到其存續的物種。目前中西太平洋漁業委員會(WCPFC)已禁止捕撈黑鯊,我國亦配合該項規範,將黑鯊列為禁捕物種。

