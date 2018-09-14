100年後還有人看書？蘇格蘭藝術家用1世紀　挪威造林創未來圖書館

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）現年37歲的蘇格蘭藝術家 Katie Peterson，發起為期100年的「未來圖書館」（Future Library）計畫，每年將邀請一位作家撰寫文章，內容必須保密到家，已於北歐栽種1000顆高聳入天的雲杉打造「未來圖書館森林」（Future Library Forest），書本的紙張將由這些樹木製成，此計畫已從2014年開始實施，預計於2114年問市。



（照片來源：Katie Peterson）

蘇格蘭裝置藝術家 Katie Peterson的作品具有奇幻浪漫的風格，有許多讓人耳目一新的創作，如直播冰川融化的聲音、將死星繪製成地圖、自製燈泡模擬溫柔月光等，這些感性的作品來自理性思考、研究、調查的結果，並從大自然為出發點，縮短了時空、宇宙及人類之間的距離，時間彷彿靜止，安靜的將人們凝聚一起。



Katie Peterson 作品《Totality》：使用小型鏡面球體模擬銀河系（照片來源：Katie Peterson）



Katie Peterson 作品《Fossil Necklace》：由170顆小化石串成的項鍊，每一顆都像獨特的星球小宇宙（照片來源：Katie Peterson）

「未來圖書館」計畫曾受BBC、The Guardian、Business Insider等媒體報導，為藝術家規劃過規模最大、為期最久的專案。2014年5月，Katie在挪威奧斯陸以北的 Nordmarka 種植1000棵雲杉，並取名為「未來圖書館森林」（Future Library Forest），接下來的100年裡，每年將邀請一位對此計畫有興趣的知名作家撰寫專文，主題字數不限，而這100位作家的文章將會被印製於取自1000棵雲杉製成的紙張上，而內容直到2114年才會被揭曉，總計發行3000份。

目前已有4位作家參與計畫，首年由加拿大獲獎無數的女性詩人，同時也身為小說家、評論家的 Margaret Atwood率先提筆，接著2015年由英國籍新生代小說家 David Mitchell接棒，而土耳其小說家 Elif Shafak和冰島作家 Sjón負責接續兩年的文章，今（2018）年入選的是，以《素食主義者》獲布克獎的韓國女作家韓江（Han Kang）。

Katie認為「未來圖書館」注重想法以及想像力的延伸，是一個充滿生命力的作品。作家們受邀前往杉木林中，他們產生的想法如同一圈圈的樹環，最後轉化成書中的章節，每位前往樹林的參觀者所帶來的活力，如同作家書寫中注入的精力，一切都在緩慢的成長茁壯，並透過樹木轉化成紙張，生生不息的保留自然環境以及閱讀習慣。

參與計劃的每個人皆不遺餘力的保存及照顧這片樹林，只希望百年後，可以遇見至少一位支持此理念的讀者。另外，Katie也提到，喜愛與人溝通的作家們必須等待100年之久，作品才能問世，而且到時候，讀者會是什麼樣的人他們也不知道，這就是這個計畫有趣的地方。



（照片來源：Katie Peterson）



一起來聽藝術家介紹「未來讀書」計畫吧！（影片來源：vimeo）