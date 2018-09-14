簡又新專欄－臺灣的永續發展-從世足賽熱潮談起

四年一度的世足賽於俄羅斯圓滿落幕，在眾所矚目的賽事中，臺灣將另類的「環保科技」呈現於全球觀眾眼前。32個參賽國家中，有16個國家代表隊身上的球衣是採用臺灣回收寶特瓶製成的環保球衣，顯見臺灣在環保科技上的領先。臺灣製成的環保衣料具「吸濕排汗功能」、「無縫織法減少摩擦」、「輕量、抗紫外線」等功能，衣服濕了也不用擔心，甚至可防穿透視，更彰顯臺灣寶特瓶回收分類的意義。

賽事期間駐台英國代表處於6月28日透過臉書發布新聞稿表示，「睽違28年後再次站上世足賽4強地位，除了感謝臺灣球迷的熱情支持外，也要感謝臺灣紡織技術所提供的強力排汗英格蘭隊球衣，期望英格蘭隊能繼續穿著臺灣研發的環保球衣，站上今年世足賽決賽」。新光纖、遠東新世紀等紡織大廠的環保紗則是環保球衣的主要原料，100%使用回收寶特瓶，融入咖啡渣等物質，提高排汗、除臭功效，讓臺灣紡織躍上世足版面。

環保球衣有助於海洋減塑、保護環境。德國運動用品大廠愛迪達(Adidas) 於2016年推出回收寶特瓶製成的跑鞋Ultraboost Uncaged Parley，銷售額相當亮眼。為此，2019年愛迪達計畫產售3千萬雙再生塑膠製成的運動鞋，期許2024年前旗下所有鞋子與服飾全面採用可回收的聚酯纖維（Polyester）製成。事實上，臺灣紡織業年產值近4,000億元，其中一半都是機能性布料所貢獻，全球戶外運動服飾產品中有70%使用來自臺灣的機能性布料，靠著不斷研發成為世界紡織業的領先者。

環保衣對於運動本身也有所助益。據統計，一場球賽下來一位球員所排出的汗水約1公斤重，新型排汗衣為一體成形、透氣、排汗等具功能性的運動服，一切設計都是為了讓球員在比賽過程中不受濕、黏的影響。舒適的衣服與鞋子更是球員表現好與壞的關鍵，曾經有位NBA球員因為球鞋與其腳大小差了0.5公分，影響其在球場上的表現。

臺灣可說是世足賽中的無名英雄，惟臺灣在永續發展上仍需努力，如何找尋自身優勢是關鍵。日本沖繩島則充分利用陽光長照與充足風能優勢，積極發展島內電動車，除吸引多家電動車業者投資設廠外，電動車發展更減少碳排與污染，使沖繩島成為真正環保島，這樣的發展或可做為臺灣永續發展的借鏡。

▲循環再生-回收基金20年特展 (照片由台灣英文新聞 / 林靜怡 拍攝)

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。