紐約宣傳入聯 台灣青年盼更多新血加入

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）第73屆聯合國大會下週開幕，一群台灣青年將舉辦講座、藝術展，傳達入聯理念，整系列活動高潮是在22日舉行的橫跨曼哈頓年度遊行，發起人希望更多新血參加，薪火相傳。

20多年來，許多台裔美國人與台灣留學生都會在年度聯合國大會開議期間，在紐約的聯合國總部外集會，抗議台灣長期被聯合國與眾多國際組織排除在外。

隨著老一輩退居二線，新生代組成的社團Keep Taiwan Free增加活動多元性，今年規劃17至20日，在紐約舉辦「無國界醫院」（Hospital Without Borders）展覽，以及代表台灣海洋、陸地與高山的裝置藝術展，並與香港、圖博、內蒙古等社團一同抗議中國打壓。

根據規劃，22日上午，行政院政務委員唐鳳將出席駐紐約辦事處的講座，以問答形式和與會者互動。當天下午1時，遊行隊伍從中國駐紐約總領事館出發，一路步行至聯合國總部。

活動共同發起人、大紐約區台灣同鄉會長吳丞峻今天表示，將有4位立法委員參加遊行，人選尚未確定。除了紐約地區台灣社群，周邊各州也都會有民眾包車到紐約參加。

吳丞峻說，今年首次辦成一系列活動，想把9月做成台灣入聯月，希望紐約在地人與觀光客多認識台灣入聯議題，了解台灣在國際社會扮演的角色。

Keep Taiwan Free多為年輕面孔，核心成員年約30歲，但他們已開始考慮傳承，希望更多新血加入，一棒傳一棒。

吳丞峻表示：「我們也會老，希望從現在起帶領更多第二、第三代參加。他們從小在美國長大，受這邊的文化影響，但他們的父母、祖父母都來自台灣，體內都流著台灣的血液。我們期盼新世代藉由這些活動真正了解台灣，並為往後的活動鋪路。」（編輯：屈享平）1070914