傳美國防部因資源有限 拒派陸戰隊駐守AIT

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，3位美國官員透露，五角大廈已拒絕依國務院要求派遣美軍陸戰隊至台灣，駐守美國在台協會（AIT）新館，原因是資源有限。

其中兩位官員表示，美國國防部長馬提斯（James Mattis）是在上個月作出這個決定。

一位國防官員告訴CNN，在這項要求遭到拒絕前，軍方規劃人員原本預期美軍陸戰隊最早下月初就會抵達台灣。

國務院官員回應CNN詢問時表示：「我們向不討論有關保護我們設施和人員的具體安全事宜。」

雖然據傳美國可能派遣陸戰隊赴台一事招致中國警告，國防部官員告訴CNN，馬提斯所以拒絕國務院要求，並非因為要避免激怒北京當局，而是因為資源有限。

這位官員又說，國務院沒有事先告知國防部，AIT新館完成後需要有陸戰隊警衛隊進駐，因而導致這項要求遭拒。（譯者：林治平）1070914