長榮鳳凰酒店 泰精彩．米其林一星饗宴

長榮鳳凰酒店（礁溪）將於9/28~10/1舉辦『泰精彩．米其林一星饗宴』。和台灣相同，泰國曼谷在今年同樣是米其林首年。在走街探訪下，我們選定今年獲選米其林一星的Chim by Siam Wisdom餐廳主廚Chef Noom來台客座。他在2014年被CNN票選為曼谷最佳廚師，同年並獲得泰國料理鐵人的封號，因而成為泰國家戶皆曉的名廚。

Chef Noom 受長榮鳳凰酒店（礁溪）之邀，將於9月28日起至10月1日前來煙波亭客座，舉辦『泰精彩．米其林一星饗宴』。與長榮鳳凰酒店(礁溪)西餐主廚吳建平聯手，將台灣及蘭陽在地食材與泰國料理做結合，菜單僅以食材呈現，讓饕客依食材名稱想像，且需保留道地泰式豐富刺激的滋味，並以泰國傳統與西式擺盤交錯呈現；再用餐期間以主廚cooking show的節目增加互動性，更增加米其林饗宴的話題。晚餐每位NT$ 3,200+10%，9月10日前享早鳥訂席價每人NT$ 2,800+10%。

以圓取和，開胃四重奏

★食材：干貝. 荔枝. 壯圍哈密瓜. 台灣烏魚子★

泰式宮廷經典 輕爽前菜

★食材：柚子 . 龍蝦 . 泰國香菜 . 魚露★

礁溪農作、漁貨 湯底酸辣入口

★食材：溫泉番茄 . 空心菜 . 絲瓜 . 宜蘭漁貨★

曼谷米其林一星 晚宴名菜

★食材：櫻桃鴨胸 . 五香粉 . 芒果 . 羅望子★

芭蕉‧椰子入米香

★食材：班蘭葉 . 雞肉 . 咖哩 . 椰子飯★

瑪莎曼咖哩烤羊腿 米其林主廚桌邊服務

★食材：羊腿.荳蔻粉.瑪莎曼咖哩.洋蔥★

晚宴主廚秀

★食材：澳洲和牛. 綠咖哩. 茄子. 甜菜★

芒果糯米 椰奶冰淇淋

★食材：芒果、糯米、椰奶★