空汙嚴重 卸妝產品有助溶出髒汙？ 來看醫師怎破解迷思

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）網路資訊爆發的時代，網紅行銷已成為一種趨勢，看到網紅分享各種卸粧產品的使用心得，你也想買來試試看嗎？究竟卸粧水、卸粧油、卸粧凝膠、卸粧霜、卸粧慕斯有什麼差別，哪一種最適合自己呢？

許多美粧論壇、部落格文章都傳遞一個觀念：相較於卸粧油，卸粧水比較溫和！有些文章甚至教導大家根據膚質，分別選購水狀、油狀、霜狀卸粧品。

對此，皮膚科醫師詹育彰澄清，卸粧產品的溫和程度其實跟它呈現水狀、乳狀或油狀無關，而是取決於配方成分。化粧品業者只要將卸粧配方調整濃度比例，就可以做出水狀、霜狀、油狀等各種劑型，所以根據劑型討論溫和程度，意義不大。

詹醫師認為，劑型挑選只需要「看個人使用習慣」，例如，若是不喜歡油膩感，選擇清爽一點的劑型即可。

如果希望減少卸粧時對皮膚的刺激，使用正確的卸粧手法比劑型挑選更重要。當肌膚愈敏感，愈建議用手輕輕按摩卸粧，因為化粧棉比較容易摩擦肌膚，反而增加刺激感。

針對「因為空氣汙染嚴重，所以沒化粧也要卸粧」的迷思，詹醫師提醒，卸粧產品的主要功能，是溶解彩粧裡的油脂，如果只是想去除灰塵髒汙和臉部自然的出油，使用洗臉產品就足夠了，不需要再使用卸粧產品，以免清潔過度，反而引發皮膚敏感、乾燥。