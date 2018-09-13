2019台灣燈會在屏東　新住民志工母語導覽

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2019台灣燈會將在屏東大鵬灣舉行，現已開始招募志工，歡迎新住民一同報名使用母語導覽，報名自即日起開放至10月31日止。

明（2019）年的台灣燈會將在屏東舉行，主燈區將在屏東東港大鵬灣登場，為全台最大的單口潟湖，也是全台唯一可開合的跨海大橋，配合地形地貌，融合傳統、科技、海洋、農業、熱帶等「具有屏東特色的台灣新文化」元素，點亮這片寧靜的灣域。

2007年間美國Discovery節目製作人曾來台參訪台灣燈會元宵活動，經該節目評估，台灣燈會已具世界級水準，值得向全世界推薦，因而將其評選為「全球最佳慶典活動」之一，邀請拍攝團隊特地來記錄，並製作了長達1個小時的系列節目於全球播放，向全球推薦台灣燈會的璀璨魅力。

屏東縣長潘孟安於近日開始公開召募志工，縣府需要1萬名志工投入，目前召募到2260人，同時也歡迎新住民一同報名，使用母語協助導覽，吸引東南亞國家旅客。

根據中央社報導，交通部政務次長張政源，出席近日舉行的縣府交通處揭牌儀式表示，恆春半島近來觀光受到衝擊，交通部準備從三方面提升，包括全面振興國民旅遊市場；另外拓展新南向；還有就是2019台灣燈會將在屏東舉行。觀光局將與縣府全力合作，透過國際活動的包裝，把國際旅客帶進恆春半島，振興墾丁觀光。

屏東縣長潘孟安潘孟安表示，縣府拜訪以往舉辦過燈會縣市，也到國外參訪，明年燈會區在陸域有38公頃，海域有200公頃，燈會將融入地景地貌及屏東與其他各縣市的元素，吸引國內外民眾來參觀燈會，因此需要大量人力投入。



潘孟安說明，預計召募一萬名燈會志工分別投入客服組、展演組、接待組、交通組、導覽組、庶務組、醫護組及環保組。目前已招募2260志工，他號召各行各業、不分在職退休，投入燈會志工行列。

燈會志工報名自即日起至10月31日止，以團隊志工優先報名；有意願但未參與志工團隊的個人，可電洽屏東縣志願服務推廣中心。