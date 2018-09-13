攬年輕人回鄉 偏鄉部落開課傳承原民技藝

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）弘光科技大學為了幫助台中市和平區偏遠部落發展特色，從8月中旬起，陸續在4個部落開設原住民技藝課程，希望吸引年輕人回流、培養居民一技之長，同時讓居民打破年齡層，進行文化傳承與人際互動交流。

通識學院院長羅際芳表示，服務學習中心透過原住民族學生資源中心主任吉娃思巴萬與部落的連結，深入和平區偏遠部落開設技藝課程，依照部落所需及特色，分別在雪山坑、三叉坑、裡冷、南勢四個部落，開設背簍、織布、口簧琴、紅藜饅頭、原住民公仔、小米酒等課程，並聘請原住民文化技藝老師或當地耆老傳授技藝。

以雪山坑部落來說，開設背簍課程。當地居民務農為主，栽種高麗菜、水果，最近甜柿採收季即將來臨，教導居民編織背簍，正好趕上採收甜柿使用；另外，南勢部落開設原住民公仔、原住民傳統美食課程，公仔造型面紙盒實用又有文創風，傳統美食則請94歲的耆老傳授醃肉、竹筒飯、香蕉飯等經典原住民美食。

在國小任教、太魯閣族的青年教師林曉玟說，耆老都在為文化的保存努力，所以年輕人更要珍惜學習機會，萬一文化出現斷層消失了，到時候後悔想要尋回很困難，因此她找了一群大學生來參加，她發現這幾年部落的年輕人的原民文化意識慢慢抬頭，配合課程教學，可以學得更快，「這是很好的活動，的確可以帶動部落發展，讓年輕人回流，希望可以一直辦下去。」

羅際芳表示，今年學校推動部落在地創生計畫以傳授技藝為主，等當地的居民技術純熟後，明年可以找其他部落加入，請學校文創系協助幫忙設計包裝，或請資管系協助網路行銷，讓居民手做的產品，可以賣到台灣各地。