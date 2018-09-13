外交小尖兵　挺進新南向

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）外交部舉辦的「外交小尖兵」選拔大賽活動，今（2018）年主題「前進新南向，青年新方向」將遴選3支隊伍赴國外參訪交流，自即日起至30日截止報名。

自2002年起，外交部攜手教育部於每年定期舉辦「外交小尖兵─英語種籽隊選拔活動」，邀請高中職及五專學生，以4人為單位組隊報名參賽，最後將選出3支優勝隊伍前往國外參訪交流。



今年外交小尖兵的主題為「前進新南向，青年新方向」，歡迎高中職與五專學生組隊報名，初賽將在國內北、中、南三區舉行，比賽項目分為團體表演，包含英語話劇、戲劇表演，另外一個項目為團體英語演講，決賽另增加益智問答項目，12月1日將舉辦總決賽，詳細比賽須知請上網查詢。

據中央社報導，曾獲選外交小尖兵的復興實中學生陳奕霖表示，外交部安排他們參訪新加坡與澳洲，令他印象深刻的是可參觀兩國的議會，在澳洲議會還獲得上台模擬議員辯論政策的機會，是非常難得的經驗。



同曾為外交小尖兵的北一女中學生胡芯語說，在澳洲體驗到許多不一樣的文化，例如澳洲生活習慣跟台灣不同，較重視生活品質，許多商店到傍晚5、6時就關門；求職者的履歷常需附上前公司主管電話，以便新公司詢問前主管對求職者評價，要租房子時房東也常會詢問前房東的意見，這些都增長她的國際觀。

獲選前3名的隊伍將由主辦單位安排於寒假或暑假期間出國參訪；獲得特優第4名及第5名之隊伍，各發給獎金新台幣25,000元，其餘表現優等的5支隊伍，則可得獎金新台幣1萬元；第11名到18名的佳作隊伍，可獲得獎金新台幣5,000元的獎金。