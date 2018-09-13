農委會新南向計畫　台灣養殖業借鏡越南

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）農委會日前舉辦「農業青年大使『新南向』交流計畫」，力推新南向政策，屏東縣養殖漁業發展協會總幹事陳右穎受邀赴越南考察，發現該國對於養殖漁業上方法可供台灣借鏡，因此計畫擴編樂漁8產銷班，並培養台灣青年養殖方面的專業。

屏東縣養殖漁業發展協會總幹事陳右穎發現越南，對於土地、關稅及人力的處理辦法有機會協助解決台灣養殖業的困境。

中國時報報導，面對台灣養殖產業的逐漸沒落，陳右穎指出，目前在全球遠洋漁業發展減緩的趨勢下，養殖業應是未來漁業發展的主力，但台灣卻因土地取得、人力成本及對外關稅高等因素，幾近淪為夕陽產業，實在可惜，而越南的養殖業技術雖不及台灣，但在土地、人力及關稅上有投資誘因。

陳右穎說明，台灣的養殖青年若掌握好管理技術，在越南打出一片天非難事，因此協會所屬的樂漁8產銷班有意為養青鋪路，盼產銷班擴編成合作社的同時，也一同培養志同道合的養青具有「異地生產」的能力。

陳右穎表示，不管農業或漁業，發展成農企業是未來導向，因此合作社的成立勢在必行，目前已在籌畫中，預計明年能實踐，屆時在各項資源整合後，養青的新南向政策更能順利走上軌道。

陳右穎強調，樂漁8成立4年來，透過建教生相關計畫及食魚教育等活動，讓民眾重新認識養殖業的不一樣，它並非是埋頭苦幹的行業，透過組織化的人力調節、產銷共擁的概念，是能做出大事業的，如目前13位班員的年產值即破2億，未來若走向國際化將更無懈可擊。