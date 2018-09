機場安檢塑膠拖盤　呼吸道病毒的溫床

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)英格蘭諾丁漢大學(University of Nottingham)和芬蘭國家健康與福利研究所(National Institute for Health and Welfare)組成的研究團隊進行機場安檢所使用的塑膠拖盤的檢測,並發現該物品為呼吸道疾病細菌的溫床,研究結果已刊登於《BMC傳染病》(BMC Infectious Diseases)期刊上。

綜合外電報導,為了進行這項研究,研究人員於2016年冬天高峰期前往芬蘭赫爾辛基-萬塔機場(Helsinki-Vantaa Airport)採集到90個來自不同地方的樣本,並發現鼻病毒(rhinovirus)、腺病毒(Adenovirus)、冠狀病毒(Coronavirus)和甲型流感病毒的痕跡。

研究人員表示,航空運輸的持續攀升增加了各國間傳染疾病的散播。

研究提到2003年SARS病毒是從香港透過空中運輸傳播,以及2009年自美國與墨西哥傳播的甲型流感病毒H1N1亞型。

研究人員表示,據他們所知,只有一份研究報告曾經針對機場環境去做研究,在40個受測表面中,就有17.5%驗出含有至少一種以上病原體,像是流感病毒。

為了補足這項數據,由英國與芬蘭組成的國際研究團隊,針對機場旅客環境進行呼吸道病毒存在的研究。他們的目的就是要幫助改善公共衛生策略,以對抗全球傳染病的傳播。