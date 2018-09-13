新住民媽媽家長會長　力促國小多元文化館成立

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）嘉義縣福樂國小多元文化館的成立，來自家長會會長同時也為新住民女性當家協會理事長的范氏太霞，以新住民的背景，多年來推廣多元文化教育，計畫培育國小學員當導覽員，促使東南亞文化的傳承及傳播。

位於民雄鄉的福樂國小多元文化館於近日開幕，協助成立此館的幕後重要推手為福樂國小家長會長范氏太霞，同時也為新住民女性當家協會理事長，多年來致力推廣多元文化教育，曾自編多本越南語教材，以及教社區媽媽東南亞料理等，范氏太霞下一步的目標為培育國小學童當導覽員，將東南亞文化傳播出去。

在福樂國小多元文化館啟動儀式上，副縣長吳芳銘、新住民立委林麗蟬都到場祝賀，其中，林麗蟬於臉書上表示，最一開始，太霞只是把一些她從越南帶回台灣的特色商品，諸如傳統服裝、越南汽機車的模型、捕魚工具等等，放在社區裡讓大家欣賞與把玩，殊不知竟大獲好評，她便萌生要推動增進小學生多元文化觀的想法。

林麗蟬接著說明，全台灣還有很多學校，尚未建構出一個能讓孩子認識多元文化的學習環境。所以，從中央層級的教育部，到地方政府的教育局，都應善用「推動多元文化教育」的預算，讓資源能更緊密地將學生和多元文化連結在一起，連結地更深、連結地更廣，如此一來，才能在台灣將多元文化向下扎根。

根據中國時報報導，福樂國小校長蔡鎮名表示，目前多元文化館中大多是越南文物，未來會將其他東南亞國家的特色文物補齊，學生可以透過實際接觸文物，更深入了解不同國家文化，開拓視野，對提升未來國際競爭力有一定幫助。

於活動現場，范氏太霞忙著與來賓互動，透過講述越南當地故事傳遞越南文化，范氏太霞表示，未來計畫培訓4年級以上國小學生每班5人當導覽員，不限新住民2代，大家都可以參加，期望更多人理解、認識迷人的東南亞文化。