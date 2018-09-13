開學季 當心幼童潛在5大過敏危機大爆發

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）受到環境改變，每到換季、溫差大時一堆人犯起眼睛癢、皮膚癢、鼻塞、流鼻水等過敏症狀，一般人總以為換季、氣溫轉變是誘發「過敏」元兇。但兒科醫師表示，據過往門診經驗收假後一至兩周，才是孩童過敏的高峰期，就診人數上升3-5成。

禾馨新生婦幼診所小兒科主治醫師陳映庄表示，別以為過敏只和環境有關，暑假作息不正常、課業壓力和頻感冒都會加劇過敏症狀的不舒服感，因此提出「開學季潛在5大過敏危機」，提醒有敏感體質的小孩特別注意。

1. 暑假愛熬夜、睡不夠的體質失調遺害

2. 開學壓力大，增加過敏反應強度

3. 開學流感潮，感冒過敏齊發，不適症狀更明顯

4. 暑假學校累積的灰塵、黴菌過敏原，在開學掃除大爆發

5. 開學通勤汽機車排放廢氣提高，加強鼻黏膜刺激

陳映庄醫師進一步說明，每到9月中，求診原因就會分成「反覆感冒」和「感冒讓過敏惡化」兩大類。根據調查，近5成5的學童暑假經常晚睡或熬夜；超過半數的人也愛吃零食、炸物，且多待在室內，沒有固定運動習慣。陳醫師強調，生活作息不正常、睡眠不足造成的體質問題並不會立即顯現，而是等到重回校園壓力一來，才會反應在身體徵兆上，大幅增加過敏反應的強度與不適感。

儘管過敏危機不斷，但家長在開學抗敏觀念卻相對薄弱，遠低於對孩童生活作息、感冒和課業的關注度！醫師解釋，要緩解過敏的發生，除注意孩童平時的生活作息，更應該透過外在防護和內在飲食調整雙管齊下，才能降低環境造成的影響和調整過敏體質。

除內在體質失調外，開學後環境問題亦是過敏爆發的原因。醫師表示，許多過敏兒的家長都非常重視家中清潔和空氣品質，但學期開始後，不論是孩童上下學經過交通要道，吸入過多的廢氣，或是開始掃除累積一整個暑假的灰塵和黴菌，都會增加鼻黏膜的刺激，誘發過敏發作。醫師提醒，出外配戴口罩、勤洗手，避免黏膜接觸到過敏原外等外在防護行為。