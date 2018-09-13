新住民越南印尼語競賽　說故事大聲朗讀得獎狀

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）大展身手的時候到了！教育部攜手嘉義縣府舉辦「新住民語文競賽」，共分越南語及印尼語兩組別，比賽項目為說故事及朗讀。

「新住民語文競賽」藉由朗讀與說故事比賽，讓學生對新住民語文文化有更正確認識，培養尊重多元文化的情操，同時提升民眾對新住民語文欣賞，以及讓各校有相互觀摩學習的機會。

越南語的說故事及朗讀比賽將於10月23日登場，而印尼語比賽則訂於24日舉行。自早上8點30分開始第一批的朗讀組比賽，而參加說故事組比賽的學生，將於朗讀組完賽並休息10分鐘後開始。

說故事比賽主題擇一​「聰明的鼷鹿」、「好圓好圓的月亮」、「狗與太陽」，評分以內容50%為主、另外創意30%、以及肢體動作20%，選手可準備道具上台，但是不能看稿。

朗讀比賽主題為「大象我愛你」、「好圓好圓的月亮」、「狗與太陽」，須擇一參加。評比標準以語音的發音、語調及流暢性為主，共占 80%；另外評審也注重儀態，包含禮儀、態度及表情。比賽選手可參照講稿，但不能使用麥克風。

比賽皆限時4分鐘，活動將於碧潭國小活動中心的嘉義縣新住民學習中心舉辦，每校可於各組別最多推派2位學生參加，錄取名額為第一名1人、第二名2 人、第三名3人，佳作擇優若干名；歡迎各國小低年級、國小中年級、國中及高中職上網報名，報名自10月1日起至12日下午5點止，獲獎者頒發縣府獎狀一張。