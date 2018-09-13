北極圈原住民族獲有條件捕鯨　日本尋求解禁商業捕鯨待觀察

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）國際捕鯨委員會12日在巴西決議「有條件」通過北極圈原住民族捕鯨，以維持生活所需，若是以營利目的進行的捕獵行動，仍是禁止的。

法新社報導，國際捕鯨委員會(International Whaling Commission)以68票對7票，「有條件」允許生活在北極圈的原住民，也就是美國阿拉斯加州、俄羅斯、格陵蘭與聖文森及格瑞那丁的島嶼-貝基亞島(Bequia)，基於維生所需，可以在為期6年的期間，「有限度」開放捕獵百餘隻鯨豚類，如小鬚鯨、座頭鯨、弓頭鯨、長鬚鯨等，但是對於營利目的之捕獵行為仍然是禁止。

對於原住民族固有捕鯨行動以維持生活，美國代表Ryan Wulff表示，這是一大福音，畢竟在環境逐年變的不友善的情況下，原住民族社區可以更加靈活管理。

當然這項決定也顯的較敏感，畢竟日本還有其他國家也以文化為藉口，爭取他們的捕鯨權益。

世界自然基金會(World Wildlife Fund, WWF)Aimee Leslie表示，商業捕鯨的回歸可能帶來的後果非常令人擔憂。

因此，國際捕鯨委員會在接下來的幾天將針對日本欲尋求恢復商業捕鯨的需求進行投票，能否如生活在北極圈的原住民族因維生所需而獲得支持，得看成員國的決定。