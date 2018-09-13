(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導，非洲南部辛巴威爆發霍亂，目前已經有超過20人死亡。

日本《時事通信》報導，辛巴威政府爲了阻止疫情進一步擴散，已發佈緊急情況令，禁止民衆在公開場合集會、禁止疫區販賣肉品、並宣佈部分學校停課。

報導引述該國衛生部長説明，表示感染原因可能是民衆喝到受污染的水，並警告日後疫情可能還會再擴大。

《時事通信》引述《路透社》報導，世界衛生組織（WHO）公關人士説明，目前該組織正和辛巴威政府密切合作，也計劃施打疫苗。

以下為我國衛生福利部説明：

霍亂是由產毒性O1及O139血清型霍亂弧菌所引起的急性細菌性腸道傳染病，為全球性的疾病，世界各地均有病例發生，多數發生於開發中國家，尤其在自來水不普及或環境衛生較差的地區。感染霍亂的症狀為無痛性大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水等；若患者未能及時接受適當治療，有可能因嚴重脫水和休克而死亡。

另外，

因霍亂疫苗無法提供絶對保護力，世界衛生組織亦提醒到疫區旅遊者只要注意飲食及用水衛生，即可降低霍亂感染的風險，因此現階段暫不建議出國民眾接種霍亂疫苗。

近日前往辛巴威或預計前往民衆，若有相關疑問，請洽詢衛生福利部，電話為：02-2395-9825

辛巴威爆發霍亂 超過20人死亡