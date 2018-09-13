聲援原住民！澳洲9歲女孩唱國歌拒肅立 竟遭學校威脅退學

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）9歲，大概還是天真的在操場上奔跑、玩耍的年紀，不過澳洲這位小女孩很與眾不同，非常有自己的想法，不過這樣的「特立獨行」卻似乎為她帶來了點麻煩。

根據澳洲當地媒體《9news》報導，一名名叫哈普‧尼爾森（Harper Nielsen）的9歲澳洲小女孩，拒絕在唱國歌的時候立正站好，因為她覺得國歌一點都不尊重澳洲原住民，但是此舉卻引來澳洲知名政治人物的批評，表示她應該要被學校退學。

澳洲國歌名為《前進澳洲美之國》，尼爾森表示，歌詞中「前進」指的是白人前進，而另一句歌詞「我們很年輕」，一點也不尊重早在白人抵達澳洲前，就已經在這片土地上生活5萬年的澳洲原住民。

尼爾森表示，她才不會因為大人比她年紀大，就無條件的服從他們。

據報導，尼爾森事後被留校查看，並被要求寫悔過書，不然就要面臨退學的處分。

澳洲知名右翼參議員寶琳‧韓森（Pauline Hanson），更是對尼爾森冷嘲熱諷，指她被洗腦，被退學罪有應得。

尼爾森的母親表示，她沒有想到消極的不服從舉動，居然會被視為和帶刀到學校的攻擊行為一般。

然而，澳洲教育部卻發出聲明，指出該所學校並沒有因為尼爾森此舉，而打算將她退學的意思，至於學校方面則是拒絕回應。