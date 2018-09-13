桃園東安國小校長　新住民姊妹經濟獨立推手

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）近日獲教育部教學卓越金質獎肯定的桃園市東安國小的聲光科技課程，校長黃木姻為促成的推手，提供平台給學生透過獨輪車、發明展等讓國際看見台灣，裏面有些學生是新住民第二代。充滿活力的黃木姻從逃學的孩子變成作育英才的校長，回饋土地不遺餘力的她也獲頒107年師鐸獎。

就讀東安國小的單親、隔代教養以及新二代學習機會較少，自黃木姻擔任校長後，決定要充實學生生活，平時開數十個社團，暑假也安排40多個夏令營，且全都免費，其中，已成立六年的獨輪車隊，參加2017 APUC亞太區獨輪車錦標賽，於撥輪和跳遠項目奪下金、銀、銅牌。

另外，校長黃木姻私底下是個經紀人，金鐘獎單元劇最佳女主角莫愛芳為旗下藝人之一，她們在桃園新移民學習中心認識，有趣的是，黃木姻過去是該單位的執行秘書，一年要輔導一萬多位新住民，而莫愛芳為其中的輔導對象，之後公共電視為拍電視劇而前往桃園選角，在黃木姻的鼓勵下，莫愛芳前往試鏡選腳，而黃木姻也為她看劇本、合約，義務擔任她的經紀人至今，協助莫愛芳發揮所長。

黃木姻自擔任校長後，幫助來自緬甸新住民，鼓勵她賣家鄉破酥包，並協助安排上電視宣傳，希望讓她經濟獨立，可以照顧重病的先生及養活孩子，更善用新移民家長的優勢，成為學校的多元文化教師。

小時候家庭貧困的黃木姻，面臨資源缺乏的困境，甚至曾逃過學，然而現在她更有同理心對待弱勢家庭學生，並獲頒107年師鐸獎。