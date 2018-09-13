美智庫演講　吳釗燮：中國才是問題所在

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）外交部長吳釗燮以預錄影片方式，向美國華府智庫表示，中國才是兩岸問題的所在，而非臺灣，儘管面對中國的打壓，臺灣絕不會被擊敗。

根據外交部新聞稿，吳釗燮在美東時間12日以預錄影片方式，在全球臺灣研究中心（Global Taiwan Institute）年度研討會中發表題為「民主臺灣，必將勝出」的專題演講。

提及兩岸關係，吳釗燮強調，中國才是問題所在，中國對臺灣的威嚇與壓迫，不僅影響臺灣，更危及區域安全及權力平衡，也將損及全球自由及民主的核心價值。吳釗燮呼籲國際社會應該正確認識當前世界各國亟需共同面對的其實是「中國問題」，而不是「臺灣問題」。

吳釗燮指出，中國益發密集、蠻橫且無止盡地對臺打壓，從脅迫國際航空公司更改臺灣標示、報復刊登吳昭燮專訪的日本媒體，甚至是威脅西班牙薩拉曼卡大學校方取消「臺灣文化日」活動等，儘管如此，臺灣絕不會被擊敗，且正贏得越來越多理念相近國家的支持。

而美國《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）的施行將在明年滿40週年，吳釗燮強調，臺美雙方應該強化彼此間的特殊關係，尤其對於川普政府目前推動的「印太戰略」，臺灣將是美國及其他理念相近國家追求自由開放印太區域的理想夥伴，可在經貿投資、專業能力、民主治理，以及公民社會能力建構等方面提供協助。

吳釗燮表示，政府感謝川普政府、美國國會及華府政策圈的廣泛支持，得以讓臺灣不感孤獨，當中國以「銳實力」傷害他國之時，臺灣的「暖實力」正散發出正直、務實及真摯的關懷與價值。

最後，吳釗燮以聖經故事比喻臺灣是大衛（David），面對巨人中國歌利亞（Goliath），民主臺灣，必將勝出。吳釗燮也表示期待國際社會正視臺灣的存在，並與臺灣攜手合作，捍衛共享價值，建立以自由民主為基礎的永久和平。