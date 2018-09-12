聲援台灣 歐洲議會籲遏止中國軍事挑釁

歐洲議會加強聲援台灣，今天通過「歐中關係」報告批評中國日趨獨裁、升高兩岸緊張，呼籲歐盟及會員國全力遏止中國軍事挑釁台灣，成為歐洲議會未來監督歐盟的參考指標。



歐洲議會今天在位於法國史特拉斯堡的總部舉行全會，會中表決以530票贊成、53票反對、55票棄權，壓倒性通過由荷蘭籍議員貝柏士（Bas Belder）主筆的「歐中關係」報告，在中國升高打壓台灣之際，報告內文以前所未有的強烈文字指責中國並支持台灣。



這項報告是歐洲議會全會通過的正式立場文件，對歐盟雖不具法律拘束力，但仍是歐洲議會監督歐盟未來對中國關係的重要參考指標，且議員也可據此隨時向歐盟對外事務部（EEAS）提出書面或口頭質詢，持續關切兩岸關係相關議題。



在今天通過的報告內文中與兩岸有關部分，歐盟雖然重申「一中政策」，但指出由於中華人民共和國政治發展日趨獨裁與黨國民族主義體制，對比台灣多元政黨及民主政治，導致兩岸緊張情勢升高。



這份報告呼籲歐盟及會員國，全力遏止中華人民共和國以軍事挑釁台灣與危及台灣海峽和平穩定；強調兩岸爭端應以國際法為基礎透過和平方式解決；歐洲議會對中國片面決定在台灣海峽開啟新航線表達關切；鼓勵北京與台北恢復官方對話。



此外，歐洲議會重申歐盟對台灣有意義參與如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織的一貫支持，強調台灣持續遭排除不符歐盟利益。



今年報告指出，2015年「歐中關係」報告曾呼籲開啟對台灣雙邊投資協定談判；執委會也曾不止一次宣布將與香港及台灣展開投資協定談判；但對於目前尚未啟談感到遺憾；重申支持台灣及香港雙邊投資協定，這2個歐盟在東亞的重要貿易夥伴，可成為歐商前進中國的跳板。



歐洲議會在報告中展現對台灣的支持，且受到矚目的是在報告文字最後載明，指示主席將此決議提交給歐洲理事會、歐洲對外事務部、歐盟執委會、成員國政府和議會以及想加入歐盟的候選國、中華人民共和國政府、中國全國人民代表大會及「台灣政府與台灣立法院」，將兩岸政府有所區分。



駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁接受中央社訪問時表達對歐洲議會支持的誠摯感謝，他說，今年以來，中國變本加厲打壓台灣，歐洲此刻以相較於過去更強烈且明確的文字，表達對台灣的聲援，「對我們是很大的鼓舞」。



曾厚仁指出，他近期與多位歐洲議會議員交談，歐洲議員們對報告中指出中國日趨獨裁，以軍事挑釁台灣與危及台灣海峽和平穩定的觀點深感同意，認為「事實就是事實」，另也對中國的一帶一路及侵犯人權等作為感到憂心。



他強調，國際情勢目前正值美中貿易戰發酵，中國極力拉攏歐洲動作明顯，但歐洲議會這項動作證明中國想拉攏歐盟成為抗美共同陣線，「只是中國單方面想法」，而台歐整體關係發展不但正面，而且還有許多可為之處。