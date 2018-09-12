朱立倫：感謝老師，新北市「教學力」獲全國第一殊榮

為表揚本市特殊優良教師及教學卓越獎得主，於今(12)日舉辦「特殊優良教師暨教學卓越獎頒獎典禮」，由新北市長朱立倫親自頒獎，表揚本市39位特殊優良教師得主及24隊教學卓越團隊。

市長朱立倫表示，恭喜表現獲獎的校長、老師們!2018年親子天下縣市教育力調查，新北市於「教學力」面向排名全國第一，顯示新北教育在教材及教學方法創新、新課綱的準備及教學品質的提升等成果都獲得肯定，也預祝新北市7所入圍教學卓越學校能在全國賽獲得好成績。

39位新北市特殊優良教師中，有7位同時榮獲教育部師鐸獎，北新國小簡曉玲老師用「一期一會」的精神，讓每個人、每堂課與每個班，相遇時的對話都具有溫度與意義；瑞芳高工張文憲老師奉獻教育已25年，為偏鄉弱勢的技職孩子架起一把梯子，連續指導學生參與各項全國競賽，共累積技藝競賽1銀、5金手、8優勝，全國科學展覽、全國專題競賽等全國冠軍計35件得獎作品；鶯歌國小賴玉敏老師將輔導與閱讀結合，以自身曾是末段班鼓勵學生，經營解憂圖書館。擅長跨領域教學設計、科普閱讀等，領導學校老師參加教學徵選比賽屢獲大獎；福和國中陳梓喬老師常常跟家長及學生比喻：「身為一個導師，就像一個船長，將決定這艘船開往哪個方向，是半途觸礁沈船? 還是向既定目標航行，三年成功抵達彼岸？」；後埔國小邱文良主任從事教育工作已22年，採取僕人及學習領導的服務模式，營造富有人味的友善校園，並從「服務學習」和「學習服務」的工作中，幫助自己和親師生共同成長；平溪國中林文婷主任在平溪服務18年，實施四對運動：「對己克制」「對人感恩」「對事盡力」「對物珍惜」，行政上營造一個愛與希望的家園，發揮平溪國中慈輝精神；永平高中劉淑芬校長投入教職已26年，先後至尖山國中、忠孝國中及永平高中服務，經營充滿「愛、希望與榮耀」的學校，傾聽教師內心的聲音，透過課程發展與合作，讓全校學生因推動國際教育而成長受惠，她常說：「做別人的事，學自己的功夫」。

教學卓越獎24個獲獎團隊中，南山高中、豐珠國中小、鳳鳴國小、介壽國小、野柳國小、安坑國小附設幼兒園及深坑國小附設幼兒園入圍107年度教育部教學卓越獎，新北是全國入圍團隊最多的縣市。南山高中設計「模聯創峰會」，使學生具備團隊合作與組織分工的能力，將國際素養與人文關懷的精神導入課程內容；豐珠國中小是一所中途學校，以戶外教育帶領孩子自我挑戰、藉由數位學習讓孩子分享改變，並在服務學習過程中重建自我價值，找到自信與生命重新躍起的契機；鳳鳴國小自創 SSASS 創新教學模式：Search搜尋高手、Story 發想故事、Activity 創客動手、Share分享合作、Spread 推廣撒種，培養學生 5C關鍵能力及提升學生防災素養與學科知能；介壽國小以雲端蝴桂為主題，從介壽彩蝶園出發，在桂花芬芳中，探索蝴蝶生態奧妙，並發展跨領域特色課程；海洋教育是野柳國小最鮮明的校本特色，該校規劃跨領域體驗學習，關注在地的海洋生態環境；新北市安坑擁有多棵百年老樹，安坑國小附設幼兒園由校內的百年老樹出發，向外探索在地人文；深坑國小附設幼兒園以「深坑老街」深化孩子學習，並對於自己家鄉有更深層認識。