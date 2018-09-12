中華電信推出Hami Point兌換高鐵8折優惠券

中華電信Hami Point擁有1,500多萬會員，在外流通金額近10億元，並可兌換超過35個實體和線上品牌的商品兌換券。為了更貼近消費者的使用需求，中華電信推出Hami Point兌點新通路，宣布與台灣高鐵會員TGo雙強合作，提供Hami Point換高鐵乘車優惠券好康，最高可省310元，既便利又實惠。未來也將發展更多元的點數運用方式，從消費者日常的食衣住行持續拓展兌換通路，回饋給中華電信廣大的會員。

Hami Point兌換高鐵票享8折優惠

中華電信為了回饋會員，即日起與台灣高鐵會員TGo合作。Hami Point會員加入「高鐵會員TGo」後，即可至Hami Point網站以125點兌換「標準車廂指定車次8折」電子優惠券，優惠券資格將於隔週之週五匯入至高鐵會員TGo帳號，屆時Hami Point會員即可登入TGo會員，並至「兌換專區」選擇「Hami Point會員8折」方案，兌換8折超值優惠券，一張票最高可以省下310元，每週可適用的車次更高達266班！

出遊省很大3,000張高鐵票限時兌換

此次活動恰逢國人熱門旅遊期間，為了滿足消費者的需求，活動祭出3,000張高鐵8折優惠券，預計可吸引兌換熱潮，只要在10/31前兌點換取，使用期限可至11/30，優惠活動除了回饋給Hami Point會員在洽公、旅遊上的需求，更希望推廣國內旅遊，帶動在地觀光產業發展。中華電信表示此次活動若反應熱烈，未來可再不定期推出相關活動，給予Hami Point會員更多回饋好康！

高鐵8折乘車優惠券可直接於Hami Point官方網站兌換(購票需至高鐵會員TGo)，數量有限，限期優惠，請把握機會。更多資訊請見Hami Point官網：https://hamipoint.cht.com.tw