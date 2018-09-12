臺灣證券交易所公布107年8月份集中交易市場之證券商電子式交易（含網際網路、語音及DMA）成交金額為35,399億元，比107年7月份之37,851億元，減少2,452億元，減少幅度為6.48%；成交筆數及金額占市場成交比率分別約為61.51%及61.43%，比107年7月份之61.11%及60.66%，分別增加0.4%及0.77%。

另統計包含櫃檯買賣交易市場之證券商電子式交易（含網際網路、語音及DMA）金額為44,745億元，比107年7月份之48,378億元，減少3,633億元，減少幅度為7.51%；成交筆數及金額占市場成交比率分別約為62.43%及61.88%，比107年7月份之62.27%及61.31%，分別增加0.16%及0.57%。

有關107年8月份集中交易市場證券商電子式交易成交金額前五名分別為元大、凱基、富邦、美林及永豐金證券，金額分別為4,285億元、2,999億元、2,384億元、1,908億元及1,731億元，占所有證券商電子式交易成交金額比率分別為12.10%、8.47%、6.73%、5.39%及4.89%。

另統計包含櫃檯買賣交易市場之電子式交易成交金額前五名則分別為元大、凱基、富邦、美林及永豐金證券，金額分別為5,546億元、3,778億元、3,043億元、2,316億元及2,269億元，占所有證券商電子式交易成交金額比率分別為12.40%、8.44%、6.80%、5.18%及5.07%。