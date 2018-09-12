富邦證券30向前行 幸福企業家庭日

富邦證券於1988年9月16日創立迄今，已經走過30個年頭。為了慶祝這個意義非凡的日子，同時感謝客戶長期以來的支持與肯定，富邦證券將於9月15日於國立台北藝術大學舉辦「2018富邦證券30向前行健行活動」，特別以『引領30，創新未來』為主題，邀請客戶、員工及眷屬共襄盛舉，一起為富邦證券慶30!

盛夏蟬鳴暫歇，轉眼已是秋高氣爽適合健行的季節，這次活動特別邀請知名Sirens藍色警報人聲合唱團作為開場表演，希望和大家一起在充滿記憶的歌曲中，感受各種年代、不同曲風的歌曲，共同迎接更幸福的未來。當天除了有健行活動外，現場還舉辦互動趣味競賽、驚喜摸彩送禮等精彩活動，富邦證券更貼心準備豐富的早餐，提供精美的報到禮品，有紀念毛巾、帽子及園遊點券150元可於美食攤商使用，並體恤客戶、員工的參加，將於捷運關渡站1號出口設有免費接駁站，歡迎多加利用搭乘大眾運輸前往。

30年來，富邦證券經歷各種挑戰及市況轉變，積極轉型突破券商舊有經營形態，推動新種業務及多元發展，並整合證券暨子公司的業務與資源，期許能成為客戶全方位的理財夥伴。這次在北藝大的健走路線，總長超過3公里，象徵著富邦證券秉持「一步一腳印」的精神穩步向前邁進。成立30年不只慶祝，更要感恩，富邦證券的茁壯成長都要感謝全體員工及背後大力支持的眷屬們，因為有家人的全力支持，才能無後顧之憂的在職場上打拼，創造出豐碩的果實。期許下一個30年，富邦證券能為客戶、為台灣資本市場貢獻更多心力，繼續引領30，創新未來。