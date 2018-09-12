臺灣企銀贊助苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會成立「銀髮樂齡學堂」揭牌典禮

臺灣企銀因應高齡化社會及配合政府長照政策延伸，特別將銀髮族照顧關懷活動列為該行公益活動主軸，並積極協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案，協助社區提供老人健康促進、社會互動、快樂學習、幸福共餐及延緩失能等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務，期能達到「在地老化」的目標。該行陸續贊助高雄市旗山區糖廠及花蓮市民生社區發展協會設置老人照顧關懷據點，近來旗山區糖廠社區發展協會更榮獲高雄市社區發展工作選拔計畫績效組第一名。

107年9月12日由臺灣企銀贊助的第三家社區老人關懷據點-苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會「銀髮樂齡學堂」，在臺灣企銀黃博怡董事長、三義鄉代表及社區長者們見證下熱鬧揭牌，該協會成立於民國81年，其中65歲以上長者有340人，占該社區總人口數五分之一，屬高齡化社區，為落實社區照顧銀髮族的理念，該協會近期成立老人關懷據點，並集結40多位志工，參與照顧社區長者，提供關懷居家訪視、電話問安、共食及送餐等服務，臺灣企銀秉持愛與關懷的企業精神，贊助該協會成立「銀髮樂齡學堂」，讓偏鄉地區銀髮族群也能享有優質活動空間及完善共餐等服務，同時臺灣企銀往來企業戶點線麵餐飲(股)公司白傳富董事長為響應該活動，每月捐助4次的麵食、中祥食品工業(股)公司李武麒董事長也捐助餅乾給該據點，期達拋磚引玉，激起社會迴響。

黃博怡董事長同時表示：扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動為臺灣企銀長期發展願景，藉由中小企業主認同，臺灣企銀已發行結合信用卡及一卡通功能之「銀色之愛信用卡」，並提撥交易金額0.3%為公益基金，專款專用作為各社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費，用以濟助弱勢銀髮族群，號召更多人投身公益，讓臺灣多一分愛與溫暖的力量，並與各界攜手共創美好社會。