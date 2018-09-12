台灣扮演世界的樞紐　預計年底百家國際新創團隊進駐TTA

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）「終於把Taiwan Tech Arena完整的呈現在大家的眼前」，是科技部長陳良基今(12)日在駐台使節與各廠商代表等貴賓出席4家國際加速器(Accelerator)進駐台灣國際科技創業基地的活動時，用以揭幕的一席話。

▲科技部長陳良基。(照片由台灣英文新聞拍攝)

科技部長陳良基表示，台灣在整個資通訊幾乎是掌握全世界50%以上供應鏈的國家，在全球新創圈應扮演一個中心的角色，並觸及全球市場，而台北市更是一個高科技的世界首都。

陳良基預估9月底會有52家的國內外團隊進駐，到了年底可以達到100家，他希望各團隊因為有這麼優秀的加速器團隊的幫忙，提高成功機率到20%以上，五年後因此會有百家優質新創以此為基地，將來可以對全世界作更多的貢獻。

▲科技部長陳良基(右五)和與會貴賓以「重磅出擊」儀式為這場盛會揭開序幕。(照片由台灣英文新聞拍攝)

TTA本次進駐的4家加速器，將針對各自所關注的領域公開招募團隊，並且透過TTA平台與資源鏈結共同規劃並辦理各項產業接軌、投資媒合及國際行銷等新創活動爭取國際曝光，讓台灣成為科技新創團隊與科技產業接軌全球的重要平台，以台灣為據點鏈結國際而成為新創生態圈的重要一員。

▲以生技醫療照護為關注重點的比翼加速器（BE Accelerator），透過與全球多家重量級醫療院所的合作關係，積極投入資源於生物科技與醫療照護領域的新創團隊，以拓展台灣與東南亞市場。

▲IAPS奠基於交通大學深厚的科技技術優勢，結合產官學資源，自2013年成立至今已加速超過500家新創公司，每年募集近3,000萬美元。於TTA將以協助新創鏈結產業及法國、日本及東南亞為主，近日並與日本福岡新創社群Startup Go!Go!聯合徵集前往日本發展的新創團隊，一起赴日拓商。

▲MOX為台灣第一家全球創業加速器，其背後為美國矽谷創投SOSV主導。SOSV管理著全球規模4億美金，在紐約、倫敦、愛爾蘭科克、舊金山、台北、新加坡、上海以及深圳設立了7家專注不同領域的創業加速器。透過集合頂尖導師、投資人與合作夥伴資源，MOX致力於培育來自全球各地的應用程式、行動平台與行動服務相關的新創團隊，協助打入新興國家智慧型手機市場，預計將能滿足全球40億智慧型手機人口的需求。

▲同樣源自於矽谷的SparkLabs Taipei，於2018 年起正式啟動，投資包含物聯網、人工智慧和機器學習、區塊鏈、數位醫療、農業科技等領域的科技新創，培育創業家前進國際的野心，再藉由矽谷投資入股加速器模式，給予每個入選團隊4萬美金的投資，換取至多6%股權，於加速期間享有免費辦公空間、創業家導師指導、培訓課程、創業家餐會，以吸引全球的創業家交流學習。