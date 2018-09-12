封園3年 內洞森林遊樂區15日復園 門票半價優惠

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）新北市烏來的內洞國家森林遊樂區將於15日上午10時重新開放，並舉辦復園活動，當天起至30日止不管平日或假日，入園全票皆以半價新台幣40元優惠民眾。

座落於新北市烏來區，能近距離欣賞壯麗瀑布的最夯旅遊景點-內洞國家森林遊樂區，因2015年蘇迪勒颱風來襲受創嚴重，受災封閉3年後終於修復完成，月底前門票一律半價外，復園活動當天搭乘烏來台車不限次數享新台幣30元優待，而月底前，憑入園門票票根搭乘烏來台車亦享新台幣30元優待票價。

內洞國家森林遊樂區位處低海拔森林環境，座落於南勢溪與內洞溪的交匯處，孕育著豐富的蕨類植物以及烏來特有的動植物等資源。內洞瀑布是園區特色景點之一。

台灣紫嘯鶇。（王力平攝－林務局提供）

其中園區主要通往欣賞瀑布的觀瀑步道屬於無障礙步道約1公里長，全程平坦無坡，是最適合全家老、中、青三代旅遊的森林場域。區內另有兩條步道分別是森林浴及賞景步道則提供愛好登山健行的民眾不同的選擇。

15日復園活動當天舉辦一連串活動，內容包括信賢部落耆老祈福儀式、森林裡體驗森呼吸、學習手作泰雅族工藝品、體驗泰雅射箭以及品嘗信賢部落媽媽們準備的竹筒飯等等。

林管處還提供從烏來台車瀑布站勇士廣場停車區至內洞國家森林遊樂區的循環式免費接駁服務，歡迎民眾多多使用接駁專車，以減少塞車與停車的困擾。