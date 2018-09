前進全球新創聚落　科技部邀四大國際頂尖加速器進駐TTA

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導)期待已久的時刻總於到來了,四家國際頂尖加速器今 (12) 日正式進駐國際科技創業基地 Taiwan Tech Arena (TTA) ,並在科技部長陳良基、法國在台協會紀博偉、 AIT 代表及各廠商與新創團隊的見證下,正式入駐。

科技部長陳良基表示, TTA 為了強化台灣滋養創業精神的網路,鼓勵更多高品質新創團隊在台灣落腳,往全球發展,除了投入科技新創資源,更透過鏈結歐美亞等國際新創生態圈,以台灣堅強技術實力及強大半導體產業,作為科技新創後盾,要讓台灣的新創能量能夠被國際看見,促成更多機會與可能。

TTA 為推動台灣成為科技新創的全球重要聚落,善用台灣科技學研能量及產業聚落,首批吸引國內外知名加速器四家、新創團隊 52 家將於 9 月底進駐完成,包含 29 個國內團隊及 23 個國際團隊。

今日進駐的團隊分別是「比翼資本加速器 (BE Accelerator) 、「國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心 (Center of Industry Accelerator and Patent Strategy, IPAS) 、 SOSV-MOX 與 SparkLabs Taipei 。他們將以 AI 、軟體與半導體 3 大軸為基礎,提供創業培訓課程、投資媒合活動與金引介等各項創新創業資源,招募全球技新創團隊齊聚 TTA 。

科技部長陳良基與貴賓合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)