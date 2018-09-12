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前進全球新創聚落　科技部邀四大國際頂尖加速器進駐TTA

首批吸引國內外知名加速器四家新創團隊、52家將於9月底完成進駐

By 林靜怡,台灣英文新聞－記者
2018/09/12 15:21
科技部長陳良基出席國際加速器進駐TTA。

科技部長陳良基出席國際加速器進駐TTA。 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞/ 林靜怡 台北採訪報導）期待已久的時刻總於到來了，四家國際頂尖加速器今(12)日正式進駐國際科技創業基地Taiwan Tech Arena (TTA)，並在科技部長陳良基、法國在台協會紀博偉、AIT代表及各廠商與新創團隊的見證下，正式入駐。

科技部長陳良基表示，TTA為了強化台灣滋養創業精神的網路，鼓勵更多高品質新創團隊在台灣落腳，往全球發展，除了投入科技新創資源，更透過鏈結歐美亞等國際新創生態圈，以台灣堅強技術實力及強大半導體產業，作為科技新創後盾，要讓台灣的新創能量能夠被國際看見，促成更多機會與可能。

TTA為推動台灣成為科技新創的全球重要聚落，善用台灣科技學研能量及產業聚落，首批吸引國內外知名加速器四家、新創團隊52家將於9月底進駐完成，包含29個國內團隊及23個國際團隊。

今日進駐的團隊分別是「比翼資本加速器(BE Accelerator)、「國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心(Center of Industry Accelerator and Patent Strategy, IPAS)SOSV-MOXSparkLabs Taipei。他們將以AI、軟體與半導體3大軸為基礎，提供創業培訓課程、投資媒合活動與金引介等各項創新創業資源，招募全球技新創團隊齊聚TTA

科技部長陳良基與貴賓合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)
科技部
TTA

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