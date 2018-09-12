【前鎮冰屍案】父子不睦 長子買兇殺父 母子羈押禁見

（台灣英文新聞／社會組 綜合整理報導）高雄前鎮區冰屍命案再逆轉，經初步調查，丁姓死者的24歲長子因與47歲丁姓死者長期感情不睦，涉嫌以新台幣100萬元買兇協助殺害父親。警方依殺人等罪嫌將丁男妻子（洪女）、丁嫌移送高雄地檢署偵辦後聲押，今（12）日凌晨高雄地方法院裁准兩人羈押禁見。

高雄市警察局前鎮分局偵查隊長謝博文上午召開記者會說明案情表示，目前查出24歲丁男與友人蔡姓及高姓男子涉案殺人，丁嫌的46歲母親洪姓女子和妻子未參與殺人。

高雄前鎮警分局於7月初接獲洪女通報失蹤協尋，警方10日登門查訪發現47歲丁父屍體被冰藏在家裡的大型冰櫃，一開始洪女謊稱因不滿丈夫長期家暴，憤而奪刀殺夫，再與長子丁嫌共同冰屍。

不過，警方漏夜偵訊，洪女改口是兒子行凶，她事後協助冰存丈夫遺體。凶嫌更供出案發時另有友人蔡姓和高姓男子共犯，他以每人各50萬元代價請他們協助行凶。

全案疑因丁家長期不和，丁嫌與父親不睦，早已預謀要殺害父親，不是覬覦祖產。案發當天與蔡姓和高姓男子合謀殺人。

警方調查，丁嫌3人一同於6月4日清晨6時許，進入死者房間分持刀子、鐵槌行凶，洪女載孩子上學於事發後返家才知情，並協助掩飾和默許，也於7月2日在兒子指使下到派出所報案，指稱丈夫失蹤要協尋。不過相關案情仍有疑點，檢警將進一步調查，釐清相關人員刑責。