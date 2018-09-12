關稅戰彈藥用盡 中國擬推遲發放美企業許可

（台灣英文新聞/黃紫緹綜合外電報導）眼看中國對美國連番關稅重砲已無彈藥可反擊，美國商界戒慎恐懼，深怕下一步就是拿他們開刀。果不其然，11日消息指出，中國已開始延遲對美國金融等企業核發營業許可，直到美方願意讓步為止。

《美聯社》報導，在中國擁有200家美國會員公司的美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council, USCBC）副會長帕克（Jacob Parker）透露，本次首當其衝的是先前中國同意開放外資進入的產業，涵蓋銀行、證券、保險，資產管理等。

帕克表示，中國國務院官員罕見地向該委員會透露此等訊息，意味中方希望透過企業之力，向美國政府遊說施壓。與會官員表示，中國願意擴大對美商品進口，但提到產業改革、調整科技政策等美國要求，則「興趣缺缺」。

由於中國對美國貿易順差龐大，如今已無法再透過相等的關稅制裁予以反擊。川普將決定是否對2,000億美元之中國商品再課徵關稅，中方報復力道只有600億美元商品。

分析家警告，中國恐對工程、後勤等服務業下手，這些是少數美國對中出超的產業。中國評論員則指出，中國可能將手上持有的數兆美元美國公債作為武器。至於國營媒體，可能會鼓勵民眾抵制購買美國產品，過去中國與日本及南韓出現爭端時，皆曾採取類似手段。