S HOTEL法式美饌 午晚餐重磅出擊

天氣飄涼意，食慾之秋到來。樹立在敦化北路上的S HOTEL，為法式美饌帶來新穎的秋季美食，紛紛輪翻上陣，帶來一股法式新風潮。讓喜好精緻實惠的小資族們瞄準了S HOTEL新推出的秋季菜單，主打著以划算價格又能享受美食為號召，一般商務客也能輕鬆渡過午餐的短暫時光，是一個既有時尚氣氛又能品嚐美味餐點的好去處。

由行政主廚精心調配平日週一至週五適合午餐享用的套餐，開胃菜是「尼斯風味鰹魚沙拉」新鮮蔬菜搭配醬汁，清爽又無負擔。您亦可以選擇加價升級菜色，「新鮮布拉塔起司佐蕃茄」品嚐不同時令的好味道。接著前菜推出人氣菜款「香煎章魚」及「生牛肉塔塔」，讓饕客回味經典。主菜則有豐富多樣的菜色可做挑選，除了「當日鮮魚」、「香脆雞腿, 炒野菇奶油醬」、「馬鈴薯麵疙瘩佐藍紋起司鼠尾草」及「匈牙利燉牛頰肉」您可以任選一道菜您最中意的菜款，細細品味享受美味的午間菜色。

夜晚S餐廳及酒吧，餐廳內處處洋溢著休閒輕鬆的氣氛，攜親伴友的賓客可挑選富有特色的餐點加入其中。像是餐廳主打的「香煎和牛橫隔膜」、「伊比利豬上蓋肉佐香烤玉米」、「酥脆魚鱗馬頭魚, 馬鈴薯, 蕃紅花泡泡及櫻花香料」、「特級板腱牛排」獨特菜款，應有盡有。除此之外夜晚才開放的單點菜單也多加了許多隱藏版美食在裡頭，像是「酥脆牛尾湯」、「薏仁燉飯風乾蕃茄, 黑橄欖」…等。菜單上的每款菜品均注重地道的風味，悉心詮釋傳統經典佳餚，並推出多款適合不同心情的療愈美食選擇。從純樸的家常菜餚，到盡善盡美的創意美饌，無不洋溢著純粹的法式風情，可滿足各類饕餮食客的不同口味。

S餐廳及酒吧每日午餐時段為中午12時至下午14時30分，晚餐時段為晚上6時至9時。賓客還可自選二道菜的午餐套餐，價格僅為台幣560元及任選三道菜980元。晚餐時段，賓客可品嚐主廚的試菜套餐，三道菜的套餐加甜點價格為台幣1,500元。加690元還可享有S Restaurant Charcuterie bar 供應當日主食, 各式沙拉以及暢飲酒款，優惠好康盡在S Restaurant & Bar最新菜單。

訂位專線：02-2712-0877

地址：台北市松山區敦化北路150號